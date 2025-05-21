我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

鞏固北極 北約設新聯合空中作戰中心 俄加強新舊基地

編譯中心╱綜合20日電
挪威政府20日宣布小鎮波多(Bodo)將作為北大西洋公約組織(NATO)新「聯合空中作戰中心」(CAOC)的常駐地。(取材自NATO)
挪威政府20日宣布小鎮波多(Bodo)將作為北大西洋公約組織(NATO)新「聯合空中作戰中心」(CAOC)的常駐地。(取材自NATO)

挪威政府20日宣布，已指定位於北極圈內的挪威小鎮波多(Bodo)，作為北大西洋公約組織(NATO)新「聯合空中作戰中心」的常駐地。

中央社引述法新社報導，在挪威政府宣布這項消息之際，其鄰國俄羅斯正試圖透過現代化改造舊有基地，並藉由建立新基地，鞏固其在北極的實力。

北約國家今年2月部長會議期間同意，將在挪威設立北約在歐洲的第三個「聯合空中作戰中心」，其具體地點由挪威當局決定。北約目前在歐洲已有兩個「聯合空中作戰中心」，一個設在德國，另一個位於西班牙。

另外，歐盟20日正式通過對俄羅斯第17輪制裁，鎖定屬於俄國「影子艦隊」的油輪，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在社群平台Ｘ寫道：「歐盟已通過對俄羅斯的第17輪制裁，鎖定將近200艘影子艦隊船隻。」

卡拉斯曾說，影子艦隊是指俄國為規避西方對烏克蘭戰爭做出的有關制裁，而使用的非正式船隻。這些船隻對環境造成威脅，也透過運輸石油，資助俄羅斯攻打烏克蘭戰爭的資金。

歐盟第17輪制裁還包括再對數十名俄國官員實施凍結資產與簽證禁令，而且，歐盟針對俄國據信對歐盟發動的「複合式攻擊」，採取了進一步的制裁措施。

俄羅斯上周末對烏克蘭首都基輔發動創紀錄的無人機攻擊後，英國政府20日也公布對俄羅斯的新一輪制裁，共有100項措施。

英國外交部在聲明中表示，新制裁鎖定「支援俄羅斯軍事機器、能源出口及資訊戰的實體」。英國也對俄國全面侵略烏克蘭後幫忙資助戰爭的金融機構實施制裁。與此同時，據悉英國及其盟邦正在討論收緊油價上限、打擊俄國「關鍵石油收入」的計畫。

英國外交部還說，「烏克蘭及全世界人民為（俄國總統）普亭的侵略付出代價，現在他得為迴避和平付出代價」。

美國總統川普19日表示，他與普亭通話兩個小時，「進展非常順利」，俄烏將立即針對停火展開談判。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基20日指控俄國並未認真參與和談，他在社群媒體貼文中寫道：「顯然俄羅斯正試圖拖延時間，以延續其戰爭及占領」。

俄羅斯 俄國 烏克蘭

上一則

印巴達停火共識 雙方5月底前撤回和平時陣地

下一則

美巴關係降級 白宮正式關閉巴勒斯坦事務辦公室

延伸閱讀

歐盟擬對境外小包裹徵收2歐元處理費 Shein、Temu最受影響

歐盟擬對境外小包裹徵收2歐元處理費 Shein、Temu最受影響
歐盟英國力挺烏克蘭 分別對俄祭出新制裁

歐盟英國力挺烏克蘭 分別對俄祭出新制裁
分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題
加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人

加州2024人口增 金山反向再減3300人 已較2020年初少3.1萬人

熱門新聞

土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00
以色列鎖定襲擊南加薩甘尤尼斯的「歐洲醫院」下方指揮設施，13日可見遇襲地點出現大洞。(美聯社)

沙媒：哈瑪斯軍事領袖辛瓦 遺體在加薩南部地道尋獲

2025-05-18 09:19

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌