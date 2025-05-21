鞏固北極 北約設新聯合空中作戰中心 俄加強新舊基地

挪威政府20日宣布小鎮波多(Bodo)將作為北大西洋公約組織(NATO)新「聯合空中作戰中心」(CAOC)的常駐地。(取材自NATO)

挪威政府20日宣布，已指定位於北極圈內的挪威小鎮波多(Bodo)，作為北大西洋公約組織(NATO)新「聯合空中作戰中心」的常駐地。

中央社引述法新社報導，在挪威政府宣布這項消息之際，其鄰國俄羅斯 正試圖透過現代化改造舊有基地，並藉由建立新基地，鞏固其在北極的實力。

北約國家今年2月部長會議期間同意，將在挪威設立北約在歐洲的第三個「聯合空中作戰中心」，其具體地點由挪威當局決定。北約目前在歐洲已有兩個「聯合空中作戰中心」，一個設在德國，另一個位於西班牙。

另外，歐盟20日正式通過對俄羅斯第17輪制裁，鎖定屬於俄國 「影子艦隊」的油輪，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在社群平台Ｘ寫道：「歐盟已通過對俄羅斯的第17輪制裁，鎖定將近200艘影子艦隊船隻。」

卡拉斯曾說，影子艦隊是指俄國為規避西方對烏克蘭 戰爭做出的有關制裁，而使用的非正式船隻。這些船隻對環境造成威脅，也透過運輸石油，資助俄羅斯攻打烏克蘭戰爭的資金。

歐盟第17輪制裁還包括再對數十名俄國官員實施凍結資產與簽證禁令，而且，歐盟針對俄國據信對歐盟發動的「複合式攻擊」，採取了進一步的制裁措施。

俄羅斯上周末對烏克蘭首都基輔發動創紀錄的無人機攻擊後，英國政府20日也公布對俄羅斯的新一輪制裁，共有100項措施。

英國外交部在聲明中表示，新制裁鎖定「支援俄羅斯軍事機器、能源出口及資訊戰的實體」。英國也對俄國全面侵略烏克蘭後幫忙資助戰爭的金融機構實施制裁。與此同時，據悉英國及其盟邦正在討論收緊油價上限、打擊俄國「關鍵石油收入」的計畫。

英國外交部還說，「烏克蘭及全世界人民為（俄國總統）普亭的侵略付出代價，現在他得為迴避和平付出代價」。

美國總統川普19日表示，他與普亭通話兩個小時，「進展非常順利」，俄烏將立即針對停火展開談判。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基20日指控俄國並未認真參與和談，他在社群媒體貼文中寫道：「顯然俄羅斯正試圖拖延時間，以延續其戰爭及占領」。