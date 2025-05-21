日本農政大崩壞：從江藤拓失言看政府的傲慢與無能

農林水產大臣江藤拓21日請辭獲准。（路透資料照）

日本 正面臨30年來最嚴重米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，21日請辭獲准。日本首相石破茂大致決定將起用眾議員小泉進次郎繼任農林水產大臣。

在米價飆破每5公斤4000日圓、壓得庶民喘不過氣的時刻，江藤拓日前語出驚人地說：「我從來沒買過米，因為支持者都送很多，家裡多到可以拿來賣。」這番話激起民怨風暴，網路上批評如潮。他隨後改口稱自己「有定期買米」、「只是為了炒熱氣氛才說得誇張」，反而讓人質疑其誠信與責任感，徹底暴露官員與民間感受脫節的事實。

即便政府已釋出31萬噸儲備米，米價仍比去年幾近翻倍。江藤表面上說對此「感到責任重大」，但語帶輕率的發言卻反映他缺乏對民生的同理心與擔當。他的失言不僅令人傻眼，也再次突顯出日本農政長年失敗的本質。

更令人憤怒的是，他試圖將責任推給「流通機制」，聲稱價格未下滑是因為流通過程被加價。然而，真正的問題在於市面上米的供應遠不及需求，供需失衡才是米價高漲的根源。將矛頭指向批發商，無非是政府想轉移焦點、掩飾自身政策失能的手法。

這種官員不知民間疾苦，胡亂甩鍋，不必負任何政治責任的作法，台灣民眾必定不陌生。

日本財經雜誌President前任總編輯小倉健一指出，過去數十年日本政府一方面推行減產政策打壓產能，另一方面依賴補貼造成農業失去競爭力，才讓今日價格失控的結局變得無法挽回。

日本面臨嚴重米荒，即便政府已釋出31萬噸儲備米，米價仍比去年幾近翻倍。（美聯社）

國際上許多研究指出，開放貿易與市場導向的改革能顯著提升農業效率。像是分析非洲與南美各國的研究發現，減少保護主義、推動自由化能讓農業產值與競爭力大幅提升。相對地，依賴補貼與關稅雖能短期穩定某些產業，長期卻會扭曲市場、降低創新與生產動力。

然而，江藤與農水省所謂「守護產地」的說詞，其實是想維持目前補貼與保護主義所構成的既得利益體系。真正要保護農家，應是幫助其脫離對補貼的依賴，在自由市場中自立，甚至擴展海外市場，而非困在國內關稅高牆中自欺欺人。

如今，日本農業不僅被政策綁架，更被少數政客與官僚視為私產操作。江藤在自民黨佐賀縣連的政治募款餐會中高談闊論，顯然更關心黨內與金主感受，早已與庶民脫節。支持者送米、國民買不起米，這兩件事本質不同，他卻混為一談，可見其思維何其傲慢。

在這樣的體制下，農家與消費者雙輸，而農水省與自民黨則成了障礙而非推手。若不徹底改革這個既無能又失職的架構，日本農業將無以為繼，庶民餐桌也將再無安穩的未來。