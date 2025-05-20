日農水大臣江藤拓失言「我沒買過米」丟官 小泉進次郎將繼任

日本農林水產大臣江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准。（路透）

日本 正面臨30年來最嚴重米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准。日本首相石破茂 大致決定將起用眾議員小泉進次郎繼任農林水產大臣。

日本放送協會（NHK）報導，江藤拓18日於執政黨自民黨佐賀縣連（相當於地方黨部）在佐賀市內召開的「政經講座」上受邀演講時說：「我沒買過米。坦白說，我支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲藏室中」。

江藤拓言論一出後，遭挨轟未能苦民所苦，儘管他後來致歉並撤回發言，但民怨仍高漲。昨晚傳出首相石破茂將把江藤拓換下。今天上午，江藤拓向首相石破茂遞出辭呈，獲准請辭。這是石破政府第一位被換下的閣僚，首相石破茂也將被追究任命責任，對政權是一大打擊。

石破茂大致上決定任命現年44歲的小泉進次郎繼任農林水產大臣。石破茂任用有擔任過閣僚經驗、熟知農政領域事務的小泉進次郎，目的在於重整體制，處理好平抑米價等課題。

小泉進次郎是眾議院神奈川11區選出的眾議員，當選6次。2009年小泉進次郎在眾議院選舉時，繼承父親、前首相小泉純一郎的選舉地盤出馬參選，28歲首度當選。

小泉進次郎。（新華社）

小泉進次郎於2019年38歲那年，在安倍內閣首度被延攬入閣，擔任環境大臣。菅義偉內閣時再度擔任環境大臣。去年9月首度參加自民黨總裁（主席）選舉，雖未能進入決選投票，但第一輪投票時，獲得的議員票75票，居最多，總得票數整體排第3名，存在感大。

小泉進次郎在石破政權上路時，被任用為自民黨選舉對策委員長，但後來眾議員大選自民黨失利，負起敗選責任，辭去自民黨選舉對策委員長一職。

日本5個在野黨的國會對策委員長（類似黨鞭）昨天舉行會談，一致同意要求首相石破茂換下農林水產大臣江藤拓。如果首相不回應，將考慮對農林水產大臣提出不信任決議案。

有關江藤拓「沒買過米」的發言，首相石破茂昨天在眾議院本會議（院會）上致歉表示，「在米價飆漲之際，對消費者與生產者（農家）雙方都有欠思慮，極為不恰當」。

石破茂原本想讓江藤拓持續擔任農林水產大臣，盡全力解決包括米價飆漲等諸多農政課題。但在野黨正加強施壓，要求更換江藤拓。

目前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾議院的席次未過半，是「少數執政黨」，如果在野黨聯合提出不信任案，很可能通過。此外，人民對於米價問題高度關心，江藤拓的發言可能影響今年夏天的參議院選舉，因此首相石破茂不得不換下江藤拓止損、減少負面效應。

目前日本超市的米價平均價格仍貴。政府釋出儲備米以後，米價仍持續維持去年同期的2倍。

江藤拓是眾議院宮崎2區議員，連任8屆，是農林派議員之一，在去年11月組成的第二次石破內閣出任農林水產大臣。