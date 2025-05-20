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日農水大臣江藤拓失言「我沒買過米」丟官 小泉進次郎將繼任

中央社東京21日專電
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日本農林水產大臣江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准。（路透）
日本農林水產大臣江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准。（路透）

日本正面臨30年來最嚴重米荒、米價飆漲，農林水產大臣江藤拓日前說「我沒買過米」挨轟，今天請辭獲准。日本首相石破茂大致決定將起用眾議員小泉進次郎繼任農林水產大臣。

日本放送協會（NHK）報導，江藤拓18日於執政黨自民黨佐賀縣連（相當於地方黨部）在佐賀市內召開的「政經講座」上受邀演講時說：「我沒買過米。坦白說，我支持者送我很多米，多到可以賣的程度，就在我家的食品儲藏室中」。

江藤拓言論一出後，遭挨轟未能苦民所苦，儘管他後來致歉並撤回發言，但民怨仍高漲。昨晚傳出首相石破茂將把江藤拓換下。今天上午，江藤拓向首相石破茂遞出辭呈，獲准請辭。這是石破政府第一位被換下的閣僚，首相石破茂也將被追究任命責任，對政權是一大打擊。

石破茂大致上決定任命現年44歲的小泉進次郎繼任農林水產大臣。石破茂任用有擔任過閣僚經驗、熟知農政領域事務的小泉進次郎，目的在於重整體制，處理好平抑米價等課題。

小泉進次郎是眾議院神奈川11區選出的眾議員，當選6次。2009年小泉進次郎在眾議院選舉時，繼承父親、前首相小泉純一郎的選舉地盤出馬參選，28歲首度當選。

小泉進次郎。（新華社）
小泉進次郎。（新華社）

小泉進次郎於2019年38歲那年，在安倍內閣首度被延攬入閣，擔任環境大臣。菅義偉內閣時再度擔任環境大臣。去年9月首度參加自民黨總裁（主席）選舉，雖未能進入決選投票，但第一輪投票時，獲得的議員票75票，居最多，總得票數整體排第3名，存在感大。

小泉進次郎在石破政權上路時，被任用為自民黨選舉對策委員長，但後來眾議員大選自民黨失利，負起敗選責任，辭去自民黨選舉對策委員長一職。

日本5個在野黨的國會對策委員長（類似黨鞭）昨天舉行會談，一致同意要求首相石破茂換下農林水產大臣江藤拓。如果首相不回應，將考慮對農林水產大臣提出不信任決議案。

有關江藤拓「沒買過米」的發言，首相石破茂昨天在眾議院本會議（院會）上致歉表示，「在米價飆漲之際，對消費者與生產者（農家）雙方都有欠思慮，極為不恰當」。

石破茂原本想讓江藤拓持續擔任農林水產大臣，盡全力解決包括米價飆漲等諸多農政課題。但在野黨正加強施壓，要求更換江藤拓。

目前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾議院的席次未過半，是「少數執政黨」，如果在野黨聯合提出不信任案，很可能通過。此外，人民對於米價問題高度關心，江藤拓的發言可能影響今年夏天的參議院選舉，因此首相石破茂不得不換下江藤拓止損、減少負面效應。

目前日本超市的米價平均價格仍貴。政府釋出儲備米以後，米價仍持續維持去年同期的2倍。

江藤拓是眾議院宮崎2區議員，連任8屆，是農林派議員之一，在去年11月組成的第二次石破內閣出任農林水產大臣。

石破茂 日本

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