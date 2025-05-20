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學者籲澳洲改買飛彈 比核潛艦明智

編譯高詣軒／綜合報導
澳洲三日舉行國會大選，美國總統川普關稅戰引發澳洲民眾不滿，被認為是選舉變數。圖為墨爾本一處競選看板，後來敗選的保守派領袖達頓被畫成川普。（美聯社）
澳洲三日舉行國會大選，美國總統川普關稅戰引發澳洲民眾不滿，被認為是選舉變數。圖為墨爾本一處競選看板，後來敗選的保守派領袖達頓被畫成川普。（美聯社）

英國衛報4月刊出澳洲學者帕拉佐的文章，指出澳洲與其仰賴大國保護，更應借重「戰略防禦」的軍事哲學；與其藉澳英美3方安全夥伴關係（AUKUS）取得昂貴核動力潛艦，不如投資在較能大量購買的飛彈和無人機。

現狀國家戰略 澳洲防禦優勢

新南威爾斯坎培拉大學人文與社會科學院兼任教授帕拉佐寫道，澳洲逾一世紀以來都遵照「仰賴強權」的國防政策，先是英國、現為美國；幾屆政府更用AUKUS協議強化該作法，使澳洲未來數10年受制於對美國的依賴。但政府若能更創新思考，早該研議用不同方法實現更強大、獨立的國防政策。

該文說，時值無人系統迅速精進，澳洲根本不需要載人軍艦和潛艦。基於「戰略防禦」概念，1國在戰爭中不必擊敗敵國，只需要剝奪侵略者達成其目標的能力。這最適合澳洲等所謂「現狀國家」；在戰爭時，其唯一目標就是防止現狀改變。這類國家軍事上通常也相對弱於潛在侵略者。

澳洲借重戰略防禦的框架，在軍事和科技上的理由充分。一般認為在戰爭中，進攻方須相對防守方有3比1戰力優勢才能成功。澳洲周邊也有廣袤海域。若遠程打擊飛彈、無人機能結合感測器，即可替防守方提供機會，在周圍建立致命殺傷區。

相較於澳洲希望從美國獲得的核潛艦及澳洲當局計畫打造的軍艦潛艦，飛彈和無人機更划算。最重要的是，現在就可加以運用。

太過依賴美國 恐捲外國衝突

帕拉佐稱，澳洲沒必要在中國沿海等遙遠海域展開行動。此外，澳洲能負擔的潛艦數量太少，其嚇阻力不可靠。飛彈和無人機便宜許多，意味澳洲可成千上萬的購買；對澳洲這種相對小國，投資這些項目將更合理，而非追求少量、極昂貴又易受攻擊的軍艦。

但帕拉佐說，澳洲領袖顯然已決定加強對美國依賴，而非尋求建立能靠自身力量保家衛國的軍隊；這恐怕將帶來幾近毀滅性的代價，不僅將體現於資金開銷，還恐讓澳洲捲入外國主導的戰爭並造成潛在聲譽損失。

或許最糟糕代價是，倘若美中開戰，澳洲將使自己成為攻擊目標，甚至可能是核武攻擊對象；現在開始重新思考還不嫌遲，若澳洲能採納不同軍事哲學來引導安全決策，可能可在很大一部分達成安全自主。

澳洲 AUKUS

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