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世博波羅的海場館「脈脈」被偷 民眾自發送暖「增殖」

編譯中心／綜合18日電
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2025年世界博覽會的吉祥物「脈脈」人氣上升； 示意圖。(歐新社)
2025年世界博覽會的吉祥物「脈脈」人氣上升； 示意圖。(歐新社)

2025年世界博覽會的吉祥物「脈脈」人氣上升，立陶宛駐日大使卻揭露，波羅的海場館放在入口的「脈脈」玩偶被人摸走。事件曝光引發大量網友留言，稱「簡直丟日本人的臉」，許多民眾自發在入口放玩偶，讓「脈脈」持續「增殖」。

大阪世博波羅的海館是由拉脫維亞與立陶宛共同打造的展館，展示被稱為「森林與湖泊的國度」的波羅的海地區的自然與文化。

立陶宛駐日大使澤卡斯（Aurelijus Zykas）16日在社群媒體X公布一段監視畫面，有兩名中年婦女似乎對放在展館入口處櫃子上的「脈脈」玩偶愛不釋手。

其中的長髮女子向後方張望，似乎是在把風，確認沒人注意到她們，另一名戴帽子的婦女就就快速把玩偶塞入側背的包包內，兩人隨後若無其事走入展館內參觀。

澤卡斯發文說，「真難過，在大阪世博波羅的海館努力工作的『脈脈』突然消失了。＃感謝監視攝影機。你現在身在何處呢？如果大家有看到，請告訴我們」。

這則貼文吸引超過3萬次轉發以及大批網友留言，「怎麼可以做出這種事！」、「希望能平安回來」、「快還回去吧」、「丟日本人的臉」、「手法真熟練」、「一把年紀還幹這種事，真丟臉」、「這可能是日本的歐巴桑，也有可能是中國人或南韓人，但無論如何，這種行為都不好，應該報警處理」。

事件發酵後，連日來有許多民眾自發把「脈脈」玩偶送到波羅的海館入口處，使得玩偶大量增殖。

澤卡斯發文說，「現在，『脈脈』正在陸續抵達波羅的海館。對於日本的各位以這種方式表達友好，我由衷地表示感謝。讓我們齊心協力，一起打造一個更加美麗、和平的世界吧！」。

協助推廣大阪世博的拉脫維亞網紅Artur也在X帳號發文，附上他抱著一大堆「脈脈」玩偶的照片說，「看到波羅的海館『脈脈』被偷的消息後，許多人特地送來『脈脈』！真的非常感謝大家！波羅的海館全體工作人員都被日本人的溫柔感動了。感謝帶來幸福的大家。」

從後續的照片可看到，展館入口處的櫃子上堆滿大大小小的「脈脈」玩偶。網友發文回應，「太厲害了，感覺這裡不久之後就會被『脈脈』淹沒了」，但也有人認為，「話說回來，做壞事的人還是應該接受懲罰」，希望盜竊事件早日破案。

日本 立陶宛 社群媒體

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