李在明：不應全押注美韓聯盟 倡總統任期4年得連任1次

南韓共同民主黨籍總統候選人李在明18日出席電視辯論會。（路透）

南韓 共同民主黨總統候選人李在明 18日在電視辯論會上表示，南韓無須太深入介入中國和台灣的爭端。他也在社群媒體發文提議修憲，希望推動總統任期4年得連任一次的制度，以及總理由國會推薦制等。

李在明去年3月國會大選前就曾批評時任總統尹錫悅的外交政策，「為何要刺激中國，就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了」，還稱中國跟台灣的問題如何發展「跟我們有什麼關係」。

路透與「韓國前鋒日報」報導，李在明18日在辯論會重申南韓無須過度介入台海爭端，「我們須根據國家利益做各項決定，而若發生這類危機，我們必須與中國和台灣的意外事件保持距離。我們可與中國和台灣都相處融洽」。他說，替他貼「親中」標籤非常不恰當。

他還表示，南韓不應該把籌碼全部押在美韓聯盟，處理與中國和俄羅斯的關係很重要，儘管南韓必須與美國和日本安全合作。

南韓將在6月3日舉行總統改選，「蓋洛普韓國」16日公布的最新民調顯示，李在明以51%支持率遙遙領先，主要對手國民力量黨候選人金文洙僅29%。

韓聯社報導，李在明18日還在社群媒體發文提議修憲，希望推動總統任期4年得連任一次，加強限制總統否決權和戒嚴 權等。他提議最快在明年地方選舉或2028年國會選舉針對修憲案舉行全民公投。

他也呼籲引進總統大選兩輪決選制，以「化解不必要的社會衝突」，並提出由國會推薦總理人選，未來總統任命公職人員犯罪調查處、檢察廳和警察廳等偵查機關和廣播通信委員會等政府機構負責人，也須獲得國會同意。

此外，李在明呼籲限制總統否決權，並規定總統發布緊急命令或宣布戒嚴時，須事先通報國會獲得同意。他說，否決權過去常被濫用，若法案涉及總統及其直系親屬的貪腐或犯罪問題，應禁止總統行使否決權。

李在明並呼籲限制總統戒嚴權，「即使是在緊急狀況，若戒嚴令在24小時內未獲得國會批准，也應自動失效」。

目前南韓憲法規定總統任期5年，不得連任。李在明說，他提議改為任期4年可連任，可使民眾對政府施政進行中期評估，增強總統責任感。他說，這項總統任期修憲案，不適用現任總統。