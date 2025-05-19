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范斯用宗教觀念捍衛「美國優先」 新教宗認愛無等級

編譯高詣軒／綜合報導
新教宗良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。(美聯社)
新教宗良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒。(美聯社)

副總統范斯18日出席新教宗良十四世(Leo XIV)就職彌撒。紐約時報報導，相較前教宗方濟各生前嚴厲批評美國川普政府對待移民的方式，美國籍的良十四世看似傾向採取更和緩語調，但雙方仍可能有若干摩擦；良十四世還是樞機主教時，就似乎批評過范斯對宗教觀念的解讀。

紐時指出，范斯曾在訪談與社群媒體上，援引聖奧斯定(St. Augustine)五世紀講述的「愛的秩序」觀念，來捍衛總統川普的「美國優先」政策。范斯聲稱，前述觀念意味要優先看重對家人和社區的愛，甚於對外國人等遠方人士的義務。

但方濟各生前在今年2月就致函美國主教團說，真正的「愛的秩序」不是關於等級制度，而是關乎「建立向所有人開放的群體的愛，沒有例外」。

一個名為普雷沃斯特、即良十四世本名的社群媒體Ｘ帳號，今年2月也加入爭論，當時曾分享一篇指稱范斯解讀「錯誤」的文章。良十四世一名友人證實，良十四世就是這麼認為。紐時說，良十四世就是聖奧斯定會出身。

同屬聖奧斯定會、認識良十四世數十年的班克斯說，良十四世向來批判一些粗劣的神學思考和高談闊論，特別是關於聖奧斯定的愛的等級；范斯說法「完全錯誤」。

前述名為普雷沃斯特的Ｘ帳戶已刪除，但該帳戶曾展示其他批評川普政府移民政策立場的文章。

良十四世16日會晤外交使團時也說，人人都須致力確保每個人的尊嚴受到尊重，尤其是移民等最脆弱的族群，「我們所有人在生命中，都可能身處健康或病痛、就業或失業、在家鄉或在異國生活，但我們的尊嚴總是不會改變」。

范斯 川普 移民

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