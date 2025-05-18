韓共同民主黨總統候選人李在明提修憲 推總統任期四年得連任一次

南韓共同民主黨總統候選人李在明（中）18日出席1980年光州運動45周年紀念典禮。（歐新社）

韓聯社報導，南韓共同民主黨總統候選人李在明 18日在社群媒體發文提議修憲，希望推動總統任期四年，得連任一次的制度，以及總理由國會推薦制等。他提議最快在明年地方選舉或2028年國會選舉針對修憲案舉行全民公投 。

李在明也呼籲引進總統大選兩輪決選制，以「化解不必要的社會衝突」。他還提出應由國會推薦總理人選，未來總統任命高級公職人員犯罪調查處（公調處）、檢察廳和警察廳等偵查機關和廣播通信委員會、人權委員會等政府機構負責人，也須獲得國會同意，以保障有關機構中立。

此外，李在明呼籲限制總統否決權，並規定總統擬發布緊急命令或宣布戒嚴 時，須事先通報國會並獲得批准同意。他指出，否決權過去常被濫用，若法案涉及總統及其直系親屬的貪腐或犯罪問題，應禁止總統行使否決權，並賦予國會向憲法法院申請許可權爭議審判的權力。

李在明並呼籲限制總統宣布戒嚴權力，他表示：「即使是在緊急狀況，若戒嚴令在24小時內未獲得國會批准，也將自動失效。」

目前南韓憲法規定總統任期5年，不得連任。李在明說，他提議改為任期4年可連任，可使民眾對政府施政進行中期評估，增強總統責任感。

李在明出席1980年光州運動紀念典禮後告訴記者，他所提出的總統任期憲法修正案，不適用現任總統。他說：「我們的憲法規定，憲法修正案不適用於現任總統。如果關於憲法修正案的公投在地方選舉之後進行，會非常合適。」

李在明指出：「關於國最終決策者的任期議題必須慎重考慮。比修憲更重要的是穩定國家和恢復民生，憲法修正案公投與下次地方選舉一起進行會是最合理的。」

南韓將在六月三日舉行總統改選，「蓋洛普韓國」16日公布的最新民調顯示，李在明以51%支持率遙遙領先，主要對手國民力量黨候選人金文洙僅29%。