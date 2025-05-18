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菲期中選舉馬可仕僅拿5席 薩拉有機會躲過彈劾

編譯茅毅／綜合17日電
菲律賓期中選舉，期中選舉結果給總統馬可仕(右)一擊，也提供副總統薩拉(左)出乎意料的強力支持，圖為兩人今年元月合照，當時雙方關係尚未惡化。(取材自菲律賓總統府X平台)
菲律賓期中選舉，期中選舉結果給總統馬可仕(右)一擊，也提供副總統薩拉(左)出乎意料的強力支持，圖為兩人今年元月合照，當時雙方關係尚未惡化。(取材自菲律賓總統府X平台)

12日舉行的菲律賓期中選舉，其選委會16日公布官方計票結果。美聯社報導說，期中選舉結果給總統馬可仕一擊，也提供副總統薩拉出乎意料的強力支持，並在6或7月參議院舉行的彈劾薩拉案開審前拉抬她。

其中攸關下屆2028年總統大選的參議員選舉部分，在改選的12席中，有5位當選人是3月至今遭荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）羈押的前總統杜特蒂重要政治盟友，在競選期間均獲杜特蒂女兒薩拉背書。

另有5位當選人是與總統馬可仕結盟；其餘兩位當選人則是不屬馬、杜兩大政治家族的自由派。而在12位當選人中，得票最高的前兩人都是杜特蒂的政治盟友。第一名是杜特蒂總統任內的特別助理克里斯多夫．吳；第二名是菲律賓前總統艾奎諾三世堂弟艾奎諾（Bam Aquino）。這次參議員得票第3名，則是杜特蒂總統任內的警察總長德拉羅沙。

菲律賓聖多默大學助理教授卡利隆日前對法新社表示，由於未改選的現任12位參議員中，已有3人被認為是杜特蒂的堅定盟友，因此審判表決時很可能宣告她無罪、而非有罪。在參院24席中，薩拉需至少9票不同意彈劾，才能保住副總統職位，以及最重要的參選總統資格。她因貪汙及威脅暗殺馬可仕等指控而被眾院彈劾。

然而菲律賓政治人物常視民意風向及個人利益來改變政治立場，故新參院的組成究竟對馬或薩有利仍難以預料。

菲律賓ABS─CBN新聞網日前引述菲律賓大學教授佛朗哥分析，考量到下屆總統大選，參院內的政治聯盟預料會重組，薩拉彈劾案的結果很大程度將取決於參院新任議長由怎樣立場的人擔任。

杜特蒂 參院 彈劾

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