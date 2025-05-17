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想死得轟轟烈烈…加薩女記者婚前被炸死 紀錄片撼動坎城

編譯中心／綜合16日電
加薩走廊25歲攝影記者哈蘇納，今年4月16日在加薩市的自家遭以色列軍隊炸死。（取材自維基百科）
加薩走廊25歲攝影記者哈蘇納，今年4月16日在加薩市的自家遭以色列軍隊炸死。（取材自維基百科）

以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，15日在坎城影展播出時深深震懾觀眾。就在這部紀錄片於坎城影展首映前幾周，哈蘇納不幸在以色列加薩走廊的空襲中身亡。

中央社引述法新社報導，關於哈蘇納（Fatima Hassouna）的紀錄片播映結束後，導演法爾西（Sepideh Farsi）拿起哈蘇納的照片，鼓勵觀眾起立鼓掌致敬。這名年輕的巴勒斯坦女子4月16日和手足一同在空襲中喪命。

衛報報導，哈蘇納身為住在加薩走廊的年輕攝影記者，深知死亡就在不遠處。在過去18個月的戰爭中，她持續記錄空襲，而她只求自己不會死得無聲無息。

哈蘇納生前在社群媒體寫道：「如果我要死，我想死得轟轟烈烈。我不願只是突發新聞或團體中的數字，我希望自己的死亡能讓全世界聽見，留下隨時間過去仍然存續的影響，以及無法被時間或地點埋葬的永恆影像。」

以色列禁止外國媒體進入遭圍困的加薩走廊，在這情況下，法爾西去年透過視訊通話連絡哈蘇納，並將她們200多天的對話製作成紀錄片「將靈魂放在手上行走」（Put Your Soul on Your Hand and Walk，暫譯）。

哈蘇納透過視訊描述，食物嚴重短缺下自己多麼渴望吃到雞肉，她如何在以色列轟炸下失去包含1歲孩童在內的14名家人。

哈蘇納得知這部紀錄片被選入坎城影展後隔天，以色列空襲擊中她位於加薩走廊北部的家，造成她與另外10位家人死亡，其中包括她懷孕的姊姊。

網路新聞媒體中東之眼報導，哈蘇納過世那時，本來預定隔周就要和未婚夫舉行婚禮。

英國導演肯洛區（Ken Loach）在社群媒體X呼籲人們向哈蘇納及其巴勒斯坦記者同僚致敬，「他們獻出自己的生命以見證大屠殺」。

此外，加薩民防組織表示，以色列從15日開始的空襲，造成當地120人喪生。而巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯堅稱，重啟當地的人道救援是談判的「最低要求」。援助加薩走廊的物資從3月2日就被切斷，而以色列宣稱盼藉此迫使哈瑪斯（Hamas）讓步。

導演法爾西以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，15日在坎城影展播出震...
導演法爾西以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，15日在坎城影展播出震撼觀眾，但蘇納已在首映前幾周，不幸葬身戰火中。（路透）

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