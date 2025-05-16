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歐盟控TikTok漠視廣告規定 最高恐罰6%全球營收

編譯中心／綜合15日電
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歐盟執委會15日發布對中國短影音平台TikTok涉嫌違反「數位服務法」（DSA）的初步調查結果，認定TikTok違反此法對廣告資訊透明度的要求，恐面臨最高達全球營收6%的裁罰。這是歐盟對TikTok發動數個調查案之一。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，中國抖音海外版TikTok並未依歐盟「數位服務法」的規定釋出廣告儲存資料庫。廣告儲存庫的重要性在於使研究人員和公民社會可查驗詐騙廣告、混合式威脅活動及虛假廣告，包括選舉期間的資訊操弄等。

執委會發現TikTok未能提供廣告內容、被廣告鎖定的用戶、誰為廣告付費等必要資訊。同時，抖音的廣告庫不讓公眾根據這些資訊全面搜尋廣告，限制了該工具的用途。

歐盟執委會是在2024年2月立案調查TikTok所涉廣告透明度、演算法刻意製造成癮性等負面效應、隱私權保護、未成年人使用網路安全、研究人員取用資料等「數位服務法」規範項目，除了廣告透明度一案有初步結果，其他案情仍在調查中。

此外，2024年12月執委會也針對TikTok另起一案，懷疑它在羅馬尼亞總統大選期間未依「數位服務法」規定防範資訊操弄風險。執委會新聞稿強調正在「優先調查該案」。

TikTok 歐盟 抖音

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