我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

手拿絨毛玩具… 墨西哥23歲女網紅TikTok直播遭槍殺

編譯中心／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲在收下一名男子的禮物後，隨即被開槍射殺。（取材自Instagram）
墨西哥23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲在收下一名男子的禮物後，隨即被開槍射殺。（取材自Instagram）

一名在短影音平台TikTok擁有近20萬粉絲的墨西哥年輕網紅在直播時遭人槍殺，震驚全國，凸顯墨西哥嚴重的性別暴力問題。

中央社引述法新社報導，墨西哥媒體報導，死者為23歲的馬奎斯（Valeria Marquez），她經常在網路上分享與美容和生活風格有關的影片，其中一些影片觀看次數高達數十萬。

路透報導，事發前幾秒，馬奎斯坐在桌子前直播，手上還拿著一個絨毛玩具。她提到「他們來了」之後，背景中有個聲音說，「嘿，瓦勒（馬奎斯）？」

她回應了一聲，便將直播聲音關閉。不久後，馬奎斯遭到槍殺。有個人出現在鏡頭前拿起她的手機，他們的臉部短暫曝光後，直播畫面隨即中斷。

馬奎斯稍早在直播中提到，有人在她不在時曾到美容院來，表示要送她一份「昂貴的禮物」。她當時看起來頗為擔心，還說她不打算等那個人回來。

目前還不清楚凶嫌犯案動機。

根據報導，這個地區是犯罪活動熱區，也是墨西哥最暴力的販毒集團之一「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel）的大本營。然而，哈里斯科州安全協調官員阿拉康（Roberto Alarcón）告訴媒體，調查人員至今尚未發現有犯罪集團涉案的證據。

札波潘市市長佛朗吉（Juan José Frangie）表示，市府並未接獲馬奎斯曾因遭受威脅而尋求保護的紀錄。媒體報導說，馬奎斯是遭一名假裝登門送禮的男子殺害。

聯合國指出，墨西哥平均每天約有10名婦女遇害；這個國家長期面臨犯罪和性別暴力問題。

墨西哥 聯合國 TikTok

上一則

撿死人牙發財？泰殯葬業者骨灰中「淘金」 狠賺1904美元

下一則

歐盟控TikTok漠視廣告規定 最高恐罰6%全球營收

延伸閱讀

最沒包袱大小姐深夜直播 關穎嗆老公：重口味才娶我

最沒包袱大小姐深夜直播 關穎嗆老公：重口味才娶我
歐盟指TikTok違「數位服務法」 最高罰6%全球營收

歐盟指TikTok違「數位服務法」 最高罰6%全球營收
幫墨西哥販毒集團洗錢的華人組織 如何遭破獲？

幫墨西哥販毒集團洗錢的華人組織 如何遭破獲？
墨西哥23歲女網紅TikTok直播 竟遭明目張膽槍擊身亡

墨西哥23歲女網紅TikTok直播 竟遭明目張膽槍擊身亡

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
新教宗良14世走上聖伯多祿大教堂陽台，向世人展示風采。（路透）

僅4輪投票就選出 首位美國籍教宗良14世展風采

2025-05-08 14:05
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣