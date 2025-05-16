手拿絨毛玩具… 墨西哥23歲女網紅TikTok直播遭槍殺

墨西哥23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲在收下一名男子的禮物後，隨即被開槍射殺。（取材自Instagram）

一名在短影音平台TikTok 擁有近20萬粉絲的墨西哥 年輕網紅在直播時遭人槍殺，震驚全國，凸顯墨西哥嚴重的性別暴力問題。

中央社引述法新社報導，墨西哥媒體報導，死者為23歲的馬奎斯（Valeria Marquez），她經常在網路上分享與美容和生活風格有關的影片，其中一些影片觀看次數高達數十萬。

路透報導，事發前幾秒，馬奎斯坐在桌子前直播，手上還拿著一個絨毛玩具。她提到「他們來了」之後，背景中有個聲音說，「嘿，瓦勒（馬奎斯）？」

她回應了一聲，便將直播聲音關閉。不久後，馬奎斯遭到槍殺。有個人出現在鏡頭前拿起她的手機，他們的臉部短暫曝光後，直播畫面隨即中斷。

馬奎斯稍早在直播中提到，有人在她不在時曾到美容院來，表示要送她一份「昂貴的禮物」。她當時看起來頗為擔心，還說她不打算等那個人回來。

目前還不清楚凶嫌犯案動機。

根據報導，這個地區是犯罪活動熱區，也是墨西哥最暴力的販毒集團之一「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel）的大本營。然而，哈里斯科州安全協調官員阿拉康（Roberto Alarcón）告訴媒體，調查人員至今尚未發現有犯罪集團涉案的證據。

札波潘市市長佛朗吉（Juan José Frangie）表示，市府並未接獲馬奎斯曾因遭受威脅而尋求保護的紀錄。媒體報導說，馬奎斯是遭一名假裝登門送禮的男子殺害。

聯合國 指出，墨西哥平均每天約有10名婦女遇害；這個國家長期面臨犯罪和性別暴力問題。