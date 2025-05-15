我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅休兵令華爾街措手不及 散戶反成大贏家

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

記者雷光涵／即時報導
產經新聞15日獨家報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。圖為丹麥國王今年4月到廣島和平紀念公園致意。（歐新社）
產經新聞15日獨家報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。圖為丹麥國王今年4月到廣島和平紀念公園致意。（歐新社）

產經新聞15日獨家報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，將發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。由於日本不承認台灣是國家，台灣原本不在通知對象之列。

報導指出，主辦和平紀念儀式的廣島市預計本月底前，公布儀式舉辦的概要，包含通知對象。4月的時候，廣島市宣布將改變過去邀請各國代表出席的作法，改為「通知」將舉辦儀式，出席與否由各國自行決定。通知對象本應為195個在日本有駐外使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。據悉，因台灣方面有意出席，廣島市正在檢討追加進名單。

產經報導，市政府對是否通知台灣表示「正在討論」，但因今年是日本被原子彈轟炸80年，廣島市認為有必要廣為傳達「廣島的心聲」，期盼人類共存與繁榮的理念。管轄廣島縣的台灣駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑，4月接受《產經新聞》採訪時，曾以書面回覆表示：「若能收到通知，台灣希望出席。」

去年和平紀念儀式有109個國家和歐盟的代表出席，入侵烏克蘭的俄羅斯及支持俄羅斯的白俄羅斯連續3年未被邀請。

以色列大使一如往年出席儀式。由於日本沒有承認巴勒斯坦為國家，廣島市從未邀請巴勒斯坦代表出席。

日本 白俄羅斯 巴勒斯坦

上一則

他救人被捲入起火熱氣球 懸掛高空墜地亡 駭人畫面曝

延伸閱讀

7月大地震預言 NHK點名港台擴散謠言、中使館「提醒」加深不安

7月大地震預言 NHK點名港台擴散謠言、中使館「提醒」加深不安
日本「仙女警本部長」神似藝人 網讚「太美了」

日本「仙女警本部長」神似藝人 網讚「太美了」
金融時報：美2原因悄悄轉變對烏立場 但未必加大施壓俄

金融時報：美2原因悄悄轉變對烏立場 但未必加大施壓俄
7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶