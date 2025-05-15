破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

產經新聞15日獨家報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，發通知函給與日本沒有外交關係的台灣。圖為丹麥國王今年4月到廣島和平紀念公園致意。（歐新社）

產經新聞15日獨家報導，廣島市考慮今年8月6日的和平紀念儀式，將發通知函給與日本 沒有外交關係的台灣。由於日本不承認台灣是國家，台灣原本不在通知對象之列。

報導指出，主辦和平紀念儀式的廣島市預計本月底前，公布儀式舉辦的概要，包含通知對象。4月的時候，廣島市宣布將改變過去邀請各國代表出席的作法，改為「通知」將舉辦儀式，出席與否由各國自行決定。通知對象本應為195個在日本有駐外使館或在聯合國設有代表機構的國家與地區。據悉，因台灣方面有意出席，廣島市正在檢討追加進名單。

產經報導，市政府對是否通知台灣表示「正在討論」，但因今年是日本被原子彈轟炸80年，廣島市認為有必要廣為傳達「廣島的心聲」，期盼人類共存與繁榮的理念。管轄廣島縣的台灣駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑，4月接受《產經新聞》採訪時，曾以書面回覆表示：「若能收到通知，台灣希望出席。」

去年和平紀念儀式有109個國家和歐盟的代表出席，入侵烏克蘭的俄羅斯及支持俄羅斯的白俄羅斯 連續3年未被邀請。

以色列大使一如往年出席儀式。由於日本沒有承認巴勒斯坦 為國家，廣島市從未邀請巴勒斯坦代表出席。