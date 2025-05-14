我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決赤字問題

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

墨西哥23歲女網紅TikTok直播 竟遭明目張膽槍擊身亡

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲在薩波潘市工作的美容沙龍進行TikTok直播時，遭明目張膽槍擊身亡。(路透)
墨西哥23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲在薩波潘市工作的美容沙龍進行TikTok直播時，遭明目張膽槍擊身亡。(路透)

紐約時報15日報導，墨西哥哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室表示，23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲（Valeria Márquez）13日正在當地一家美容沙龍進行TikTok直播時遭槍擊身亡。

哈利斯科州檢察官辦公室發言人羅德里奎茲（Denis Rodríguez）表示，瓦萊莉亞在TikTok擁有113000名跟隨者，當時正在瓜達拉哈拉（Guadalajara）都會區轄下薩波潘（Zapopan）的沙龍工作，對部分粉絲進行直播。此時，2名男子騎著摩托車，在沙龍外停了下來。其中一名男子戴著面具走了進來，表明就是在找瓦萊莉亞。

羅德里奎茲說，「他直接問她，『妳是瓦萊莉亞嗎？』」，她回答「是的」之後，該名男子掏槍開火，接著跳上摩托車逃逸。

瓦萊莉亞的TikTok帳號似乎已在隔天下架，但一支殺人影像仍在網上流傳，並得到了檢方的證實。影像顯示，瓦萊莉亞坐在沙龍的椅子上，膝蓋放著一隻粉紅色的豬玩偶，隨後視線從鏡頭移開。片刻過後，瓦萊莉亞摀住胸口和肚子，癱坐在椅子上，然後可見到另一名女子的臉龐，畫面接著中斷。

羅德里奎茲表示，當調查人員後來抵達時，「她仍坐在椅子上，顯得很驚訝，那個娃娃，就是那隻小豬，就在她的懷裡」。

檢方尚未掌握任何嫌犯，但正在查看監視器影像，並且徹底搜查瓦萊莉亞的社群媒體，尋找關於襲擊者可能身分的線索。羅德里奎茲說，這2名男子當天稍早來過案發地點，表示他們試圖給瓦萊莉亞送一份禮物。由於他們指名道姓詢問，因此很有可能不認識她，「他們沒有私人關係，他只不過是她的劊子手」。

檢方表示，可能以「女性殺害」（Femicide）案件調查這起犯罪事件；女性殺害是一種針對女性的性別暴力，此類攻擊在墨西哥往往不會受到懲罰，而瓦萊莉亞之死再度提醒人們，墨國針對女性的暴力行為正在增加。

TikTok 墨西哥 哈利

上一則

伊朗高官：準備好與川普簽署核子協議 擔心內唐亞胡從中作梗

下一則

人權組織示警 瓜地馬拉貪腐勢力擬「發動政變」推翻總統

延伸閱讀

TikTok誤導破壞筆電 灣區校園示警：惡作劇恐引火災

TikTok誤導破壞筆電 灣區校園示警：惡作劇恐引火災
巴結新管道？與中有關小公司宣布重金買入川普幣 被指利益衝突

巴結新管道？與中有關小公司宣布重金買入川普幣 被指利益衝突
四川女店主直播雞屁股拔毛 上萬人圍觀：太解壓

四川女店主直播雞屁股拔毛 上萬人圍觀：太解壓
詐騙無證客 冒牌律師混跡社媒 真律師質疑TikTok

詐騙無證客 冒牌律師混跡社媒 真律師質疑TikTok

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家

夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品