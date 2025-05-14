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馬航MH17失事 國際民航組織裁定俄負責 近日研議怎賠償

編譯中心╱綜合13日電
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一名親俄分離主義分子於2014年7月22日，在馬航MH17航班的墜機現場觸碰飛機殘骸。(美聯社)
一名親俄分離主義分子於2014年7月22日，在馬航MH17航班的墜機現場觸碰飛機殘骸。(美聯社)

聯合國轄下的國際民航組織(ICAO)委員會12日裁定，俄羅斯要為2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空被擊落一事負責。

這起事故造成機上298名乘客和機組員全數喪生，包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民或居民。

路透報導，荷蘭與澳洲政府表示，ICAO委員會將在數周內研議適當的賠償形式。

荷蘭外交部長維爾德坎普表示：「這項決定是為了所有MH17班機受害者、遺屬和親友，朝確立事實、實現正義和問責邁出的重要一步。」

澳洲外交部長黃英賢說，澳洲政府樂見ICAO委員會的決定，並敦促ICAO盡速找到補救措施，「我們呼籲俄羅斯按照國際法要求，最終為這種可怕的暴力行動負起責任，為它糟糕透頂的行為做出賠償。」

馬航MH17班機於2014年7月17日從阿姆斯特丹啟程飛往吉隆坡，在烏克蘭東部上空被擊落，當時親俄分離主義分子和烏克蘭部隊正在交戰。

2022年11月，荷蘭法官在當事人缺席的情況下，判定兩名俄羅斯男子和一名烏克蘭男子在這起攻擊案中犯下謀殺罪。俄羅斯聲稱這項裁決「可恥」，且不會引渡俄國公民。

總部位於蒙特婁的ICAO未立即回覆置評要求。澳洲和荷蘭於2022年向ICAO提出此案。

ICAO沒有監管權力，但有道德說服力，其制定的全球飛航標準普遍為193個成員國採用。

重建後的MH17班機殘骸。(路透)
重建後的MH17班機殘骸。(路透)

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