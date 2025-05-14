菲律賓期中選舉 馬可仕陣營占上風 杜特蒂高票當選家鄉市長
菲律賓在12日期中選舉改選參議院半數12席，根據非官方計票結果，開出的多數選票顯示總統馬可仕陣營占上風，其政治盟友看來很可能取得至少六席，但副總統薩拉杜特蒂所屬家族支持的候選人表現也優於預期。
路透報導，馬可仕陣營拿六席，很可能保證他未來三年任期的政策議程得到國會支持，尤其在他與薩拉的結盟破裂後。美聯社報導，選前民調顯示杜特蒂家族支持的人選僅將當選兩席，但目前至少五人在當選安全名單領先，這對被視為下屆總統大選強勢競爭者的薩拉是一次鼓舞。
另據日經亞洲報導，截至13日0時15分已開出約七成八選票，三位表態挺杜特蒂的參議員候選人很可能當選，還有兩位很靠攏杜特蒂陣營的候選人目前也在12席安全名單；該名單另外五人屬於馬可仕陣營，剩餘兩人未站邊。
政治觀察人士指出，菲律賓屬多黨政治體制，政治人物常視利益和民意風向跳黨或改變政治立場，因此很難數人頭。但可確定的是目前看來，馬可仕陣營居上風，但杜特蒂家族仍具群眾支持基礎，直到2028年大選前，兩家勢力消長仍充滿變數。
菲律賓馬卡蒂大學政治學家塔比亞表示，盡管馬可仕將在參院掌握影響力，可能無法總是稱心如意，「我們尤其將看見參院更分裂，因為很多人都將謀取2028（大選）」，杜特蒂影響力不容完全抹滅。
另一方面，盡管菲律賓前總統杜特蒂被控犯下危害人類罪，已遭國際刑事法院（ICC）羈押，他仍在12日的選舉中，以壓倒性優勢當選家鄉納卯市（Davao）市長。
路透報導，根據已達8成的非正式計票，杜特蒂將贏得納卯市長選舉，得票數是與他最接近的競爭對手的八倍多，證明這位80歲的政治人物在菲律賓南部納卯市仍深具影響力。
杜特蒂的臉書舊帳號湧入支持者的恭賀訊息，有些人盼他回歸為人民服務，「恭喜Tatay（菲律賓語，指父親）D！讓我們把他帶回家。」
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