菲律賓期中選舉 馬可仕陣營占上風 杜特蒂高票當選家鄉市長

菲律賓總統小馬可仕在馬尼拉舉行的新菲律賓聯盟競選集會上發表演講，透過政黨聯盟支持參議員候選人。(路透)

菲律賓在12日期中選舉 改選參議院半數12席，根據非官方計票結果，開出的多數選票顯示總統馬可仕陣營占上風，其政治盟友看來很可能取得至少六席，但副總統薩拉杜特蒂 所屬家族支持的候選人表現也優於預期。

路透報導，馬可仕陣營拿六席，很可能保證他未來三年任期的政策議程得到國會支持，尤其在他與薩拉的結盟破裂後。美聯社報導，選前民調顯示杜特蒂家族支持的人選僅將當選兩席，但目前至少五人在當選安全名單領先，這對被視為下屆總統大選強勢競爭者的薩拉是一次鼓舞。

另據日經亞洲報導，截至13日0時15分已開出約七成八選票，三位表態挺杜特蒂的參議員候選人很可能當選，還有兩位很靠攏杜特蒂陣營的候選人目前也在12席安全名單；該名單另外五人屬於馬可仕陣營，剩餘兩人未站邊。

政治觀察人士指出，菲律賓屬多黨政治體制，政治人物常視利益和民意風向跳黨或改變政治立場，因此很難數人頭。但可確定的是目前看來，馬可仕陣營居上風，但杜特蒂家族仍具群眾支持基礎，直到2028年大選前，兩家勢力消長仍充滿變數。

菲律賓馬卡蒂大學政治學家塔比亞表示，盡管馬可仕將在參院 掌握影響力，可能無法總是稱心如意，「我們尤其將看見參院更分裂，因為很多人都將謀取2028（大選）」，杜特蒂影響力不容完全抹滅。

另一方面，盡管菲律賓前總統杜特蒂被控犯下危害人類罪，已遭國際刑事法院（ICC）羈押，他仍在12日的選舉中，以壓倒性優勢當選家鄉納卯市（Davao）市長。

路透報導，根據已達8成的非正式計票，杜特蒂將贏得納卯市長選舉，得票數是與他最接近的競爭對手的八倍多，證明這位80歲的政治人物在菲律賓南部納卯市仍深具影響力。