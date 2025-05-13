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日本老婦遭當街刺死 15歲嫌犯供稱「就想殺人 誰都可以」

編譯周辰陽／即時報導
日本千葉市日前發生一名84歲老婦遭人當街刺死，警方12日以殺人罪嫌逮捕了一名15歲的中學3年級少年。圖為示意圖，與本文案情無關。(路透 / SOPA Images)
日本千葉市日前發生一名84歲老婦遭人當街刺死，警方12日以殺人罪嫌逮捕了一名15歲的中學3年級少年。圖為示意圖，與本文案情無關。(路透 / SOPA Images)

日本日前發生一名84歲老婦遭人當街刺死，千葉東警署12日以殺人罪嫌逮捕了一名15歲的中學3年級少年。根據辦案人員說法，這名少年承認犯案，並在交代動機時表示，「就想殺人，誰都可以」。

共同社與時事通訊社報導，這起事件在千葉市若葉區的若松町，位於JR都賀站以東約1公里的住宅區，受害人是附近居民高橋八生。該名少年涉嫌於11日下午5時左右，持疑似刀械的凶器刺向高橋的後背，並將其殺死。路過行人隨後發現了高橋，並且撥打110報警，稱「有年長女性倒在路上，沒有意識和呼吸，顳顬部分出血」。

警方表示，員警趕到現場後發現受害人流著血倒在地上，送醫後確認死亡。受害人背部有多處刺傷，周圍則形成了一灘血泊。

根據報導，高橋的家人對她沒有回家感到擔心，當晚聯繫了警方，兇案現場附近的監視器分別拍到了該名少年前往與離開案發現場，前後相隔了約4分鐘。警方則從少年家中搜出刀械與調查關聯性，認為兇嫌與被害人素不相識，並認為似乎是無差別襲擊。

千葉縣警少年課表示，行兇少年的家長曾去諮詢求助，輔導員此前也多次與少年及家長面談。報導稱，該少年有離家出走等行為，仍在接受輔導，但此前並未掌握可能會引發案件的消息。警方已於13日將犯案少年移交檢方。

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