我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台虐童致死「剴剴案」2惡保母各判無期徒刑、18年

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

德法英「夜間列車外交」訪烏 馬克宏用過紙巾被懷疑吸毒

編譯中心／綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英、法、德領袖11日在前往基輔的火車上會面，一張法國總統馬克宏用過的紙巾被說含古柯鹼，網友笑稱「紙巾行動」。（取材自Ｘ平台）
英、法、德領袖11日在前往基輔的火車上會面，一張法國總統馬克宏用過的紙巾被說含古柯鹼，網友笑稱「紙巾行動」。（取材自Ｘ平台）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法、英領袖同乘夜間列車前往基輔，與澤倫斯基會面，對俄提出30天無條件停火倡議。德媒披露，此行動由梅爾茨主動策畫，甫就任即展開馬拉松式外交，有意領導德國重掌在蕭茲任內式微的歐洲外交主導權。

梅爾茨與法國總統馬克宏、英國首相施凱爾9日搭乘前往烏克蘭的列車，翌日於基輔與波蘭總理圖斯克會合，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，共同對俄提出停火倡議。

南德日報12日揭露，這場「夜間列車外交」由梅爾茨主動策畫，英法領袖起初持保留態度，直到出發前才陸續點頭。

報導詳述列車行進間的德英法領袖互動細節。3人約在馬克宏位於車頭的「法國沙龍」客廳會面，梅爾茨的車廂位於中段，施凱爾則需穿越德國代表團設有浴室、臥房與廚房的車廂才能抵達會場。

梅爾茨見到施凱爾時打趣說：「聽說你穿過我的浴室才到這裡？」施凱爾則笑回：「看來我得穿越德國，才能到達法國。」被媒體解讀為一種帶有地緣政治意味的幽默隱喻。

稍後，馬克宏率先單獨致電美國總統川普，隨後再與德、英、波、烏等領袖擴大通話。據信川普雖被這通電話臨時「叫醒」，但對歐洲與烏克蘭展現一致立場感到滿意。

梅爾茨在通話中強調，30天無條件停火的構想最初即由美方提出，此舉被視為釋出善意、強化與川普之間的合作默契。

英國首相施凱爾（左起）在前往烏克蘭首都基輔的火車上與法國總統馬克宏（中）和德國總...
英國首相施凱爾（左起）在前往烏克蘭首都基輔的火車上與法國總統馬克宏（中）和德國總理梅爾茨會面，三人將於2025年5月9日星期五在基輔與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基舉行會晤。 （美聯社）

梅爾茨在6日德國國會總理表決中經二輪才驚險當選，就職隔日立即展開外交行動。他先後出訪巴黎與華沙，鞏固「威瑪三角」關係，接著前往布魯塞爾拜會歐盟與北約高層，最終促成歐洲領袖搭乘夜車訪問基輔。

南德日報分析，這場馬拉松式出訪節奏緊湊、路線明確，意在對內外釋出一個訊息：「德國回來了，準備在國際舞台重新發聲。」

分析指出，梅爾茨格外重視與法國的雙邊關係，與前總理蕭茲（Olaf Scholz）任內對馬克宏互動冷淡、對歐洲政策多持保留不同，梅爾茨明顯更為主動，將法國視為歐洲整合與安全政策的核心夥伴，也展現他自歐洲議會時期以來一貫支持歐洲一體化與跨大西洋合作的立場。

另外，這次火車會面，馬克宏想隱藏用過的紙巾，被懷疑在吸食「古柯鹼」，意外成焦點。法國總統府出面闢謠，批假新聞操弄，更在社群發布「這是一張擤鼻涕的紙巾」；事實查核平台指出，親俄論述欲破壞西方領袖形象。網友笑稱此為「紙巾門」。

英國首相施凱爾（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克與德國...
英國首相施凱爾（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克與德國總理梅爾茨10日在基輔會談，呼籲俄羅斯接受30天無條件停火。（取材自烏克蘭外交部）

解放報表示，根據現場法新社、美聯社等媒體的高解析度照片與影片，白色物體是揉過的紙巾，而梅爾茨手邊的則是牙籤或攪拌棒，「兩位元首應是不希望這些東西被永遠地紀錄在這場會面上」。

德國 馬克宏 施凱爾

上一則

教宗接見全球媒體 力捍新聞自由幽默感盡現 1訴求受矚

下一則

日本老婦遭當街刺死 15歲嫌犯供稱「就想殺人 誰都可以」

延伸閱讀

川普發話促烏同意 普亭、澤倫斯基15日土耳其直接談判

川普發話促烏同意 普亭、澤倫斯基15日土耳其直接談判
白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意停火30天

白宮：川普和澤倫斯基通話 盼俄烏同意停火30天
歐盟砸5億吸科研人才 馬克宏批川普犯錯： 僅因一詞就取消研究

歐盟砸5億吸科研人才 馬克宏批川普犯錯： 僅因一詞就取消研究
澳洲總理艾班尼斯率工黨勝選 英相施凱爾發文恭賀

澳洲總理艾班尼斯率工黨勝選 英相施凱爾發文恭賀

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則