德法英「夜間列車外交」訪烏 馬克宏用過紙巾被懷疑吸毒

英、法、德領袖11日在前往基輔的火車上會面，一張法國總統馬克宏用過的紙巾被說含古柯鹼，網友笑稱「紙巾行動」。（取材自Ｘ平台）

德國 總理梅爾茨（Friedrich Merz）和法、英領袖同乘夜間列車前往基輔，與澤倫斯基會面，對俄提出30天無條件停火倡議。德媒披露，此行動由梅爾茨主動策畫，甫就任即展開馬拉松式外交，有意領導德國重掌在蕭茲任內式微的歐洲外交主導權。

梅爾茨與法國總統馬克宏 、英國首相施凱爾 9日搭乘前往烏克蘭的列車，翌日於基輔與波蘭總理圖斯克會合，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，共同對俄提出停火倡議。

南德日報12日揭露，這場「夜間列車外交」由梅爾茨主動策畫，英法領袖起初持保留態度，直到出發前才陸續點頭。

報導詳述列車行進間的德英法領袖互動細節。3人約在馬克宏位於車頭的「法國沙龍」客廳會面，梅爾茨的車廂位於中段，施凱爾則需穿越德國代表團設有浴室、臥房與廚房的車廂才能抵達會場。

梅爾茨見到施凱爾時打趣說：「聽說你穿過我的浴室才到這裡？」施凱爾則笑回：「看來我得穿越德國，才能到達法國。」被媒體解讀為一種帶有地緣政治意味的幽默隱喻。

稍後，馬克宏率先單獨致電美國總統川普，隨後再與德、英、波、烏等領袖擴大通話。據信川普雖被這通電話臨時「叫醒」，但對歐洲與烏克蘭展現一致立場感到滿意。

梅爾茨在通話中強調，30天無條件停火的構想最初即由美方提出，此舉被視為釋出善意、強化與川普之間的合作默契。

英國首相施凱爾（左起）在前往烏克蘭首都基輔的火車上與法國總統馬克宏（中）和德國總理梅爾茨會面，三人將於2025年5月9日星期五在基輔與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基舉行會晤。 （美聯社）

梅爾茨在6日德國國會總理表決中經二輪才驚險當選，就職隔日立即展開外交行動。他先後出訪巴黎與華沙，鞏固「威瑪三角」關係，接著前往布魯塞爾拜會歐盟與北約高層，最終促成歐洲領袖搭乘夜車訪問基輔。

南德日報分析，這場馬拉松式出訪節奏緊湊、路線明確，意在對內外釋出一個訊息：「德國回來了，準備在國際舞台重新發聲。」

分析指出，梅爾茨格外重視與法國的雙邊關係，與前總理蕭茲（Olaf Scholz）任內對馬克宏互動冷淡、對歐洲政策多持保留不同，梅爾茨明顯更為主動，將法國視為歐洲整合與安全政策的核心夥伴，也展現他自歐洲議會時期以來一貫支持歐洲一體化與跨大西洋合作的立場。

另外，這次火車會面，馬克宏想隱藏用過的紙巾，被懷疑在吸食「古柯鹼」，意外成焦點。法國總統府出面闢謠，批假新聞操弄，更在社群發布「這是一張擤鼻涕的紙巾」；事實查核平台指出，親俄論述欲破壞西方領袖形象。網友笑稱此為「紙巾門」。

英國首相施凱爾（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、波蘭總理圖斯克與德國總理梅爾茨10日在基輔會談，呼籲俄羅斯接受30天無條件停火。（取材自烏克蘭外交部）

解放報表示，根據現場法新社、美聯社等媒體的高解析度照片與影片，白色物體是揉過的紙巾，而梅爾茨手邊的則是牙籤或攪拌棒，「兩位元首應是不希望這些東西被永遠地紀錄在這場會面上」。