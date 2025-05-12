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菲期中選舉 馬可仕、杜特蒂2家族存亡戰牽動美中

編譯中心／綜合11日電
馬可仕（右）和薩拉於2022年總統大選時曾搭檔競選，攜手贏得壓倒性勝利。
馬可仕（右）和薩拉於2022年總統大選時曾搭檔競選，攜手贏得壓倒性勝利。

菲律賓將在12日舉行期中選舉，改選眾議院317席、參議院24席中的12席，以及地方首長及地方議員，總計1萬8200多人。觀察家說，這將是馬可仕與杜特蒂兩大政治家族的存亡之戰，結果攸關菲國政壇長期發展。

中央社報導，菲律賓前總統艾奎諾的顧問亞馬斯說，這場選舉被視為總統馬可仕與副總統薩拉．杜特蒂決裂後的正面對決，「這更是一場生存之戰，勝方將毀滅敗方」。

馬可仕和薩拉於2022年總統大選時曾搭檔競選，攜手贏得壓倒性勝利。但選後兩大家族因對中政策、掃毒立場及政治利益等因素決裂，薩拉曾威脅要刺殺馬可仕，而馬可仕勢力掌控的眾議院於2月初通過彈劾薩拉，彈劾案送交參議院。

參議院在期中選舉後將轉為審判庭，由參議員擔任法官，決定是否彈劾薩拉。若彈劾案通過，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。

今年4月，薩拉的父親、菲律賓前總統杜特蒂被押送海牙國際刑事法院，以危害人類罪名受審。杜特蒂被指在執政期間，透過掃毒戰以「法外處決」方式殺害數千人。

菲律賓過去期中選舉大多由執政陣營勝出，因執政者掌握國家資源。但近期民調卻顯示，馬可仕支持度下滑，薩拉支持度上升，令選情出現變數。菲律賓前駐台代表班納友說，馬可仕政府把杜特蒂送到海牙，引發選民同情效應，為選情帶來不確定性。

本屆期中選舉也是2028年菲律賓總統大選前哨戰。立場較親中的杜特蒂陣營若占上風，薩拉將乘勢問鼎下屆總統，可能衝擊美中在印太地區的地緣政治競爭。

杜特蒂 期中選舉 彈劾

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