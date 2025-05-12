移民大增惹怨 英擬縮簽證規範 畢業生簽證制度也將調整

英國政府將縮緊簽證規範以限制移民。（路透）

英國政府研擬緊縮簽證規範，限制透過合法管道流入的移工數量，以因應國內對移民 的反彈聲浪。英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）11日透露，畢業生簽證（Graduate visa）制度也將有調整。

英國內政部 12日將公布移民政策白皮書，官方預告的重點內容包括進一步提高技術工作簽證 （Skilled Worker visa）申請門檻、大幅減少引進低技術勞工並縮減居留年限，以及雇用外籍人士必須與促進英國本地勞工就業扣連。

根據移民白皮書，倫敦當局將對技術簽證申請人引入新的學士學歷門檻。內政部11日宣布，將指派一個工作小組，識別過度依賴外籍勞工的產業。

英國首相施凱爾已承諾降低移民人數。這項議題也曾在去年夏季工黨上台後引發抗議，並演變為右翼暴力事件。

自前首相強生政府2020年推出技術勞工簽證計畫以來，相關簽證的數量已暴增兩倍。該計畫原本被定位為英國脫歐後強化邊境控制的手段。

截至2023年6月的一年內，英國淨移民人數創下90萬6000人的歷史新高，自2021年至去年，永久定居人口成長80%，依親簽證數量更暴增360%。移民潮不僅引發公共服務壓力，也導致國內政治情勢動盪。特別是在地方選舉中，右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）勢力崛起，動搖執政工黨的鐵票區，迫使政府加緊移民控管。

古柏在接受BBC節目專訪時未正面回應是否廢除畢業生簽證，但強調制度將改革，並持續歡迎優質國際學生。她指出，一些大學未符合應有教學與招生標準，導致部分留學生未完成學業即滯留英國，造成違規問題與外界觀感爭議。

這並非英國首次收緊移民政策。去年已開始限制只有研究型碩博學生與英國政府獎學金受獎人才能為家屬申請居留，並將技術簽證最低薪資門檻從年薪2萬6200英鎊（約3萬4800美元）大幅調升至3萬8700英鎊。該政策實施後，學生簽證申請數量在去年夏秋季即下滑近17%。

然而，政策收緊也引發多方憂慮。教育界指出，由於政府對本地學生凍漲學費、投入預算有限，許多大學仰賴國際學生學費維持營運。調查發現，每六所英國大學就有一所超過三分之一收入來自國際學生。