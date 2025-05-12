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梵蒂岡選舉內幕：新教宗良十四世第二輪獲近80%選票

編譯中心／綜合11日電
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新教宗良十四世8日現身梵蒂岡聖伯多祿大教堂陽台，向信眾揮手致意。（路透）
新教宗良十四世8日現身梵蒂岡聖伯多祿大教堂陽台，向信眾揮手致意。（路透）

梵蒂岡消息人士向日本共同社透露教宗選舉內幕，據悉當時69歲的美國籍樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）自第二輪投票起就維持領先，最後在總共133票中獲得105票，以壓倒性勝利當選為第267任教宗，名號為良十四世（ Leo XIV）。

教宗方濟各於4月21日蒙主恩召，享壽88歲。梵蒂岡西斯汀教堂7日至8日舉行樞密會議，選舉新教宗。當時，義大利樞機帕羅林（Pietro Parolin）和匈牙利籍樞機艾多（Peter Erdo）等人被視為熱門候選人，但最後是普瑞弗斯特在8日被選為新任教宗。

梵蒂岡消息人士稱，第一輪投票是由艾多領先，帕羅林位居第二，普瑞弗斯特則位居第三，每人獲得票數介於25至30票左右、差距不大。但自8日第二輪起，票數流向普瑞弗斯特，使他得以領先其他候選人。隨著投票次數增加，普瑞弗斯特和位居第二的帕羅林差距擴大，並於第四輪獲得當選新教宗所需的三分之二以上票數支持。

帕羅林曾擔任梵蒂岡國務卿，相當於義大利總理，義大利媒體曾認為他最有可能當選。但是帕羅林專注於改善與中國的關係，被廣泛認為過於親中。

至於坊間提到的其他人選，比如菲律賓樞機主教塔格萊 (Louis Antonio Gokim Tagle)，以及來自自加納的樞機圖爾克森 (Peter Kodwo Appiah Turkson)，因為族裔的特殊性，也被輿論列為強力候選人，但實際票選，則幾乎沒任何波瀾。

對於良十四世上任，巴勒斯坦以及阿拉伯國家領袖們均以正向態度慶賀，期待新教宗傳承方濟各精神，繼續為中東區域和平發聲。

中東媒體「新阿拉伯報」（NewArab）認為，良十四世在接下來任期內面對巴勒斯坦和中東及北非地區戰事的態度和作風，將會成為他任內最具決定性的道德考驗之一。

報導說，雖然良十四世尚未就巴勒斯坦或中東問題發表具體聲明，但前教宗方濟各（Pope Francis）上月過世後，良十四世被視為方濟各的神學和制度直接繼承人。因此，從良十四世的背景、與方濟各的密切關係，以及先前的事蹟都表明，他將會如同方濟各，繼續致力於和平、跨宗教對話以及社會正義。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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