成效遭疑 川普轟葉門叛軍已花10億元

川普 總統對葉門叛軍「青年運動」(Houthis)的一連串行動至今似乎未造成致命打擊，就在4日，他們又發射飛彈轟炸以色列 機場。而自3月以來，美國對青年運動用兵軍費已超過10億元，包括用於攻擊的數千枚炸彈和飛彈，以及被擊落的七架無人機和兩架意外落海的戰鬥機。

國家廣播公司(NBC)報導，兩位了解成本情況的美國官員稱，自3月15日川普政府發起代號「莽騎兵」(Rough Rider)行動以來，國防部已投射約2000枚炸彈和飛彈，價值超過7億7500萬元，包括數百枚兩千磅炸彈，每枚售價8萬5千元；至少75枚戰斧飛彈，每枚售價約190萬元；至少20枚AGM-158空射巡航飛彈，每枚約150萬元；以及許多其他彈藥。

根據美國軍方提供給NBC的數據，美國還花費至少1000萬元透過船運將至少兩套愛國者飛彈防禦系統及維護這些系統的軍事物資運往該地區。

此外還有空運設備的成本。美軍印太司令帕帕羅(Sam Paparo)上個月在國會作證時表示軍方出動73個班次的C-17運輸機，才將一套愛國者防空系統從他所在的地區運往中東。一架C-17每小時飛行成本約為2萬7千元。

一位熟悉青年運動軍事行動的美國官員表示戰鬥成效難以衡量，美國派去偵察目標是否被擊中的無人機經常被青年運動擊落，葉門也沒有美軍地面部隊能夠評估行動成果。

川普目前的成績似乎只有6日宣布的協議，即美國將暫停打擊青年運動以換取該組織停止襲擊美國船隻，據兩名美國官員稱，已知該協議部分由阿曼政府斡旋，僅適用於美國艦艇，預計青年運動將繼續向以色列和其他國家的艦艇開火。另位官員表示，川普政府顯然在為這場打擊青年運動的行動尋找出口。

拜登 政府時期的前中東政策官員史特勞(Dana Stroul)表示，華府缺乏耐心、注意力短，不太可能投入必要的資源和高層關注，以確保這場行動取得有意義的成果。「青年運動只會暫時停止向美國船隻射擊，但他們不會停止向以色列發射導彈，商業航運也不會恢復，葉門內戰亦不會有任何改變。」