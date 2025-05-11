我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這平台驚喜大放送 華人收免費母親節好禮

川普出訪中東三國拉投資 商討石油、貿易等商業交易

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

記者陳言喬／即時報導
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

5月7日印巴空戰，印度巴基斯坦擊落6架戰機，巴方無一架被擊落，創下戰績0：6。中國網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲成「剛買的飛機被打啦」，一夕爆紅全球，外網播放破億，印度網友氣炸反手舉報，成為國際爭議事件。

巴方宣稱，印度引進最先進的法國陣風（飆風）戰機被巴空軍擊落3架，以及另三架戰機（包括1架無人機），印度迄今並未否認，美國官員已證實至少有2架飆風戰機被中國製的殲10C以PL-15空對空飛彈擊落。

印巴衝突擴大，全世界的人都在關注情況，本該是嚴肅的一件事，結果一則「戲謔」、「惡搞」的視頻橫空出世，直接引爆全網。

綜合中媒報導，中國網紅「豪哥哥」團隊反應速度驚人，5月8日就改編印度傳統神曲《Tunak Tunak Tun》，歌詞出現「剛買的飛機被打啦！」，「90億（人民幣）都白花」，「網上到處都在發，他們笑掉大牙」，「這次丟人丟大啦」等一系列直白的歌詞。

視頻畫面裡，「豪哥哥」團隊穿著印度服飾，面部塗黑，用誇張的散裝印度口音演唱，洗腦的旋律和直白的歌詞諷刺度直接拉滿，浮誇的妝容和舞姿給人以強烈而荒誕的喜劇效果。

視頻一出，直接引爆全網，上線兩小時即獲85萬點贊、28萬轉發，不僅上了中國國內熱搜，還傳到了外網，此曲的熱度在外網節節攀升，三天來外網傳播被翻譯為英語、土耳其語等多個版本，在TikTok等平台播放量破億，還有外國網友進行模仿和二次創作，全世界的網路平台都在轉發、模仿、翻唱，此外還有正經國際媒體進行報導。

印度網友本來就傷心難過，一看這視頻舉報，要求全平台封禁內容並威脅外交抗議，他們認為「豪哥哥」的視頻是在「醜化印度文化」，不僅印度網友氣得跳腳，印度官方媒體也指責中國網紅「豪哥哥」。

多數網友稱，影音世界就是搞笑嘲諷，沒什麼大不了的，尤其中印關係不好，中國民間自然一面倒支持巴基斯坦。網紅「豪哥哥」此前也曾因模仿印度神曲引發爭議，一度遭到印度媒體點名批評，甚至被告上聯合國。

中印關係緊張，反倒是中巴官方關係是「鐵桿盟友」，尤其這次中國提供的殲10C戰機為巴基斯坦立下大功，5月10日，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫在慶祝巴印達成停火協議的全國講話中，就著重感謝中國的支持。

他說，「對於我今天的這場演講而言，如果我不提及我非常親密、極其值得信賴的摯友─中國，那麼我的演講就是不完整的。我打從心底想要表達我的感激之情，而且我必須要提到他們。」

夏巴茲說，在巴基斯坦78年的歷史中，無論何時，只要巴基斯坦有需要，中國始終都在，他們從不計較得失，始終堅定地支持著巴基斯坦，維護著巴基斯坦的完整。他衷心希望，我們（巴中）能夠銘記這段歷史性的關係以及所有這些事實。

中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自小紅書...
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自小紅書截圖）

印度 巴基斯坦 土耳其

上一則

移民大增引民怨…英國擬縮緊簽證規範 12日將在國會公布白皮書

延伸閱讀

川普為美協助印巴停火自豪：將大幅增加與2國的貿易

川普為美協助印巴停火自豪：將大幅增加與2國的貿易
重磅快評／印巴停火 川普印太戰略的進展或挫敗？

重磅快評／印巴停火 川普印太戰略的進展或挫敗？
印巴衝突導火線 恐怖組織虔誠軍、穆罕默德軍來頭大

印巴衝突導火線 恐怖組織虔誠軍、穆罕默德軍來頭大
紐時揭內幕：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美國干預調停

紐時揭內幕：印度空襲逼近巴國核武庫 驚動美國干預調停

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51

超人氣

更多 >
川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆

婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆
除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查