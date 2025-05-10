演哪齣？印巴互射一輪飛彈互攻 彼此突喊話「收手讓情勢降溫」

印度阿姆利則附近的Wadala Bhattewad村，村民們用裝滿沙子的袋子包裹住印度軍隊攔截的射彈的部分殘骸。（美聯社）

巴基斯坦 10日指控印度 空襲巴國3座軍事基地，隨後展開報復行動。印度則表示，巴國凌晨朝印方旁遮普邦多個空軍基地發射數枚高速飛彈，印方隨後鎖定巴軍基地還以顏色。眼看印巴衝突就要全面擴大，雙方此時卻又彼此喊話，稱若對方的攻擊適可而止，自己也會考 慮收手。

衛報與美聯社報導，印度陸軍上校古列西（Sofiya Qureshi）在新德里的記者會上表示，巴基斯坦報復攻擊也鎖定印控克什米爾三座空軍基地的醫療機構和學校，並稱印方「已給予巴國適當的回應」。印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）說，巴軍行為是「挑釁」，印方反應「有節制」。

同樣出席記者會的印度空軍中校辛格（Vyomika Singh）表示，印度致力於「不升級局勢，前提是巴基斯坦方面也做出相應回應」，但她說，已觀測到巴軍地面部隊朝前線地區調動，「表明進一步升級的進攻意圖」。

辛格說，印軍「仍處於高度戰備」，僅對確定的軍事目標實施「精確打擊」，以回應巴基斯坦的行動」。BBC報導，巴基斯坦尚未對是否正將部隊調往更接近印巴邊界發表評論。

巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）表示，如果印度停止進一步攻擊，巴基斯坦將考慮降級局勢，如果印度發動進一步襲擊，「我們將予以回應」。他表示，巴國之所以回應，「是因為我們的耐心已到極限，如果他們就此罷休，我們也會考慮罷休」。

美國與其他國家敦促印巴緩和衝突。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，國務卿魯比歐10日與印度官員和巴基斯坦陸軍司令穆尼爾（Asim Munir）通話，繼續敦促雙方緩和情勢，並表示美國將協助印巴展開建設性談判，以避免未來的衝突。