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巴基斯坦總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

編譯周辰陽／即時報導
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5月10日，印控克什米爾的斯利那加，傳出巨大爆炸聲響後，一名印度士兵在通往機場道路上的臨時檢查站站崗。(歐新社)
5月10日，印控克什米爾的斯利那加，傳出巨大爆炸聲響後，一名印度士兵在通往機場道路上的臨時檢查站站崗。(歐新社)

衛報10日報導，印巴衝突升溫之際，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）召開重要的「國家指揮機構」（National Command Authority）會議。

「國家指揮機構」是就巴基斯坦核武控制、指揮和作戰進行決策的主體。通常，只有在類似戰爭的情況下，才會召開該機構會議討論核子問題。巴基斯坦規劃和發展部長伊克巴勒告訴路透，「我們很不樂意看到核武門檻被突破」。

CNN報導，巴基斯坦軍方聲稱襲擊印度和印控克什米爾的多個目標，包括KG Top旅部、野戰補給站、火砲陣地、布拉莫斯飛彈（BrahMos）發射陣地與三座機場。

前述陣地大多位於印控與巴控克什米爾控制線沿線或附近，而巴方聲稱打擊的三座機場中，帕坦科特（Pathankot）位於旁遮普邦，蘇拉特加爾（Surat Garh）則位於拉賈斯坦邦，均是印度邊界內的機場。

巴基斯坦軍方稱，在「以牙還牙」的報復中，他們瞄準用於向巴國發射飛彈的印度空軍基地。

CNN無法獨立核實巴國有關印度攻擊的說法，已聯繫印度國防部和印度空軍尋求回應。一位知情印度官員告訴CNN記者，印方目前正在應對巴基斯坦的攻擊，「印度武裝部隊正在適當回應所有巴基斯坦的攻擊」。

印度陸軍在「X」發聲明表示，「巴基斯坦持續沿著我國西部邊境，以無人機攻擊和其他彈藥公然升級」，並抨擊「巴基斯坦公然試圖侵犯印度主權與危害平民安全令人無法接受，印度陸軍將挫敗敵人的陰謀」。

連結：https://x.com/adgpi/status/1921040657897914714

半島電視台報導，印度民航部已發布一系列「飛航公告」（NOTAM），宣布暫時向所有民航航班關閉北部和西部各地的32個機場，9日至14日生效，受影響的機場橫跨印度旁遮普、拉賈斯坦、喜馬偕爾（Himachal Pradesh）、哈里亞納、古吉拉特邦以等邦及印控克什米爾地區。

印度 巴基斯坦 邊境

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