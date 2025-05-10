預言成真？良14世小一就被看好成首位美籍教宗

良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)9日報導，樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)的二哥約翰‧普雷沃斯特(John Prevost)表示，弟弟還讀小學一年級時，鄰居便對他說，他會成第一位美國教宗 ，如今預言成真。

約翰對「早安美國」(Good Morning America)節目表示，自己8日與弟弟通話約30秒鐘，恭賀他成為新教宗，若自己的父母還在世，定會覺得「極為高興」、「極其自豪」，只是也會關心他如何承擔新角色，肩頭扛起千鈞重擔。

普雷沃斯特在三兄弟中排行老么，成長於芝加哥市南郊的道爾頓市(Dolton)。自小便立志當神父。

樞密會議(conclave)7日開始之際，約翰便對弟弟說，相信他會成為第一位美國教宗，當時弟弟還回答他在「胡說」、「隨口講講」、「樞密會議不會選美國人當教宗」。約翰表示，弟弟不相信自己會成為教宗，或者說不願相信。

約翰表示，他認為弟弟會接續已故教宗方濟各 (Francis)的腳步，為被剝削的人、窮人擔當喉舌。他認為兩人是同一類型人，同一時期在南美洲的秘魯、阿根廷工作，與教會、被壓迫的人們共事，擁有相同的經驗。

普雷沃斯特家三兄弟的老大路易斯‧普雷沃斯特(Louis Prevost)表示，么弟似乎自四或五歲就想當神父，一家人也知道他命中注定要為天主教會做大事。三兄弟玩起警察捉強盜時，么弟都「扮演神父」，用「尼可」(Necco)牌威化餅來主持聖餐；當時「我們習慣開他玩笑」，說他有朝一日會成為教宗，鄰居也這麼說，沒想到過了60幾年，居然成真了。