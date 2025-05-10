不一樣的美國人？14億教徒樂迎新教宗良14世

教宗良14世9日在西斯汀教堂主持彌撒。(路透)

華盛頓郵報9日報導，全球14億天主教信徒似乎普遍接受新任教宗良14世 (Pope Leo XIV)，許多人認為他是「不一樣的美國人」，在秘魯窮苦地區奉獻數十年，會說西班牙語、義大利語，與4月過世的前任教宗方濟各(Pope Francis)交情甚篤。

世界充滿喧囂、混亂之際，美國聲音特別大，主導全球經濟、新聞與各種議題討論，羅馬天主教則選出史上首位美國人教宗。先前有消息傳出，新任教宗可能是非洲人或亞裔，菲律賓、剛果、緬甸信徒原本希望出身當地的樞機主教能當選第267任教宗，良14世成為教宗之後，初步跡象顯示獲得世界各地天主教徒普遍接受。

菲律賓奎松市(Quezon City)教區發言人西森(Aris Sison)說，良14世是「上帝挑選的人」，「我覺得非常、非常高興」。

原名樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)的良14世出生並成長於芝加哥，是芝加哥白襪隊(White Sox)球迷，但世界各地民眾卻覺得他是與眾不同的美國人，數十年來特別關懷在社會邊緣掙扎的窮苦弱勢。

來自肯亞基西(Kisii)的神父翁格薩(Lucas Ongesa)說，良14世出線並不讓人意外，「顯示了聖靈的運作」，並認為他身為美國人，將能挑戰川普 總統，甚至告訴川普不要再發表挑釁言論，不要再打算征服其他國家，跟川普說「不行，必須住手，要尊重這個世界」。

良14世9日上午在梵蒂岡西斯汀教堂(Sistine Chapel)主持上任後第一場彌撒並講道。他以英語向在場樞機主教表示，了解自己被樞密會議選為教宗的龐大責任，「你們呼召我來背負這個十字架，蒙福領受使命。我知道我能倚靠你們每一個人與同行，一起做為社會、社群、耶穌的朋友以及信徒，繼續宣揚福音，傳播好消息。