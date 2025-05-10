教宗良14世曾在秘魯服務 小城憶他開皮卡賑災、愛唱地方歌謠

羅馬天主教新任教宗良14世在梵蒂岡主持上任以來的首場彌撒並講道。(美聯社)

秘魯北方小城市奇克拉約（Chiclayo）今天洋溢興奮情緒，店家和民眾紛紛分享曾居住當地的最知名人士、羅馬天主教新任教宗良14世 的照片、回憶和故事。

良14世（Pope Leo XIV）在美國芝加哥出生，卻在秘魯度過數十年。1985年，他以年輕傳教士身分來到秘魯最赤貧的北部地區，人生精華階段的許多歲月都在這裡度過。

良14世2015年成為秘魯公民，並獲任命為奇克拉約主教，直至2023年卸任。

在奇克拉約，人們記得良14世駕駛一輛白色皮卡車，協助受水患和大雨影響的災民；閒暇時間，他會在當地聖道斌（Santo Toribio de Mogrovejo）修道院打網球、在寓所外與民眾親切寒暄，並參與當地慶典。

奇克拉約教區秘書卡斯蒂約（Zury Castillo）回想起當時還是主教、本名普瑞弗斯特（Robert Prevost）的良14世在COVID-19疫情 期間協助將氧氣運送給民眾，以及在濕季水患期間運送物資。

曾和良14世密切共事的卡斯蒂約向路透表示：「什麼都擋不住他。他不需要司機，他帶著裝有糧食和物資的袋子，發給涉水而來的民眾。」

卡斯蒂約說：「後來他成為樞機主教，我們對他說，『接下來就是教宗了』，他笑著搖搖頭。但我們心中有個聲音告訴我們，他離開以後就會成為教宗。」

卡斯蒂約回憶，良14世喜愛當地音樂和歌唱，喜歡秘魯克里奧爾（Peruvian Creole）旋律，也會唱「我的秘魯」（Mi Peru）等經典歌謠。

奇克拉約大教堂前一個書報攤昨天擺滿以新任教宗為頭條的報紙與雜誌，其中一則標題寫道「教宗是秘魯人，懷念檸檬漬生魚（ceviche）」，另外一則標題寫著「教宗是奇克拉約人」。