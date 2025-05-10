我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

世界領袖肯定 新教宗5/18就職彌撒 川普期待與良14世見面

編譯中心╱綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
信徒們8日聚集在梵蒂岡聖伯多祿廣場，觀看新教宗良14世在聖彼得大教堂的中央陽台發表演說。(歐新社)
信徒們8日聚集在梵蒂岡聖伯多祿廣場，觀看新教宗良14世在聖彼得大教堂的中央陽台發表演說。(歐新社)

教廷8日宣布，新任教宗良14世（Pope Leo XIV）就職彌撒將於18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行；預期世界領袖將會出席美國籍樞機主教普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）當選，成為全球14億天主教徒新領袖10天後舉行的這項彌撒。

梵蒂岡指出，這位新教宗11日將在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念「天皇后喜樂經」，接著12日在保祿六世大廳接見媒體工作者。

世界各地領導人紛紛表示樂見普雷沃斯特成為全球14億天主教徒新領袖，他選擇的教宗名號為良14世，是首位來自美國的教宗。以下根據路透報導整理多國相關回應。

美國總統川普

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「這對我們國家而言，是多麼令人振奮、多麼偉大的榮耀，我期待和教宗良14世會面，這將會是非常有意義的時刻」。

美前總統歐巴馬

普雷沃斯特來自美國芝加哥。歐巴馬恭喜這位「芝加哥同胞」，並表示「這對美國而言是歷史性的一天，我們將為他祈禱，同時他將開始領導天主教會的神聖工作，並為許多人樹立榜樣，不論其信仰為何」。

俄羅斯總統普亭

「我相信，俄羅斯與梵蒂岡之間建立的建設性對話與合作，會在團結我們的基督教價值觀基礎之上持續發展」。

烏克蘭總統澤倫斯基

「在這個我國的決定性時刻，我們希望梵蒂岡繼續為烏克蘭恢復正義、實現持久和平的努力，給予道德和精神上的支持」。

德國總理梅爾茨

「藉由您的角色，您在這個充滿挑戰的時期，為全世界數以百萬計信徒提供希望和指導」。

法國總統馬克宏

「在此向教宗良14世、法國及世界各地的所有天主教徒，傳達兄弟情誼的訊息」。

義大利總理梅洛尼

「在一個衝突和動盪的時代，他在降福敞廊（Loggia of Benedictions）的話語，是對和平、兄弟情誼及責任的強烈呼籲」。

英國首相施凱爾

「教宗良14世當選對英國乃至全球天主教徒而言，都是一個喜悅至深的時刻，也為教會領導階層和全世界開啟新篇章」。

歐盟執委會主席范德賴恩

「我們希望他的教宗任期以智慧和力量為引導，他不僅領導天主教群體，更透過對和平與對話的承諾激勵全世界」。

秘魯總統博魯阿爾特

普雷沃斯特生涯大部分時間都在秘魯擔任傳教士，2015年成為秘魯公民，因此他擁有美國、秘魯雙重國籍。

博魯阿爾特表示：「秘魯人民、一個懷抱信仰和希望的民族，團結一致為他的教宗任期祈禱，並心懷感恩慶祝一位熱愛秘魯的牧者如今正在領導普世教會。願天主保佑他，並陪伴他實現他的使命」。

巴西總統魯拉

魯拉表示，希望良14世「能繼承教宗方濟各的遺志，尋求和平和社會正義、保護環境，與所有民族和宗教對話，尊重人類的多樣性」。

墨西哥總統薛恩鮑姆

「我們恭賀樞機團選出新教宗良14世，他成為梵蒂岡城國元首和天主教會精神領袖。在此重申我們人道主義共識，支持世界和平與繁榮」。

以色列總統赫佐格

「我們期待提升以色列與教廷的關係，並加強聖地及世界各地猶太人及基督徒間的友誼。願您的教宗任期能在所有信仰和民族之間建立橋梁及理解」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯

官方聲明說，阿巴斯祝福教宗良14世繼續他的崇高事業，延續已故教宗方濟各的遺志和他在和平上的努力。

伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」

「我們恭賀教宗良14世當選天主教會領袖，並期待他延續已故教宗的道路，支持受壓迫者並反對加薩走廊的種族滅絕情事。」

聯國秘書長古特瑞斯

「我期待在聯合國與教廷長遠合作傳統的基礎上再接再厲…推動團結、促進和解，為所有人建設一個公正且永續的世界。」

台灣賴清德

外交部表示，總統賴清德已於第一時間指示駐教廷大使館向新教宗轉致賀電，並強調台灣期盼與教廷繼續合作，共同追求和平、正義、宗教自由、團結友愛與人性尊嚴。

新當選的教宗良14世在當選後不久，8日向聚集在聖伯多祿廣場的信徒和朝聖者揮手致意...
新當選的教宗良14世在當選後不久，8日向聚集在聖伯多祿廣場的信徒和朝聖者揮手致意。 （美聯社）

教宗 良14世 梵蒂岡

上一則

新教宗懂7種語言 深受方濟各尊敬 還是個網球迷

下一則

教宗良14世曾在秘魯服務 小城憶他開皮卡賑災、愛唱地方歌謠

延伸閱讀

對美提0關稅沒對等待遇？川普：始終有10%基準關稅 但可能有例外

對美提0關稅沒對等待遇？川普：始終有10%基準關稅 但可能有例外
美中談判主戲 台灣是否淪為川普備案要看2因素

美中談判主戲 台灣是否淪為川普備案要看2因素
紐時：川普政府擬推行政命令 加速核電廠建設應對電力需求

紐時：川普政府擬推行政命令 加速核電廠建設應對電力需求
川普：將對各國維持10%基準關稅 若有「很棒」協議可例外

川普：將對各國維持10%基準關稅 若有「很棒」協議可例外

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕