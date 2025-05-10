世界領袖肯定 新教宗5/18就職彌撒 川普期待與良14世見面

信徒們8日聚集在梵蒂岡聖伯多祿廣場，觀看新教宗良14世在聖彼得大教堂的中央陽台發表演說。(歐新社)

教廷8日宣布，新任教宗良14世 （Pope Leo XIV）就職彌撒將於18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行；預期世界領袖將會出席美國籍樞機主教普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）當選，成為全球14億天主教徒新領袖10天後舉行的這項彌撒。

梵蒂岡 指出，這位新教宗11日將在聖伯多祿大殿中央陽台帶領信眾誦念「天皇后喜樂經」，接著12日在保祿六世大廳接見媒體工作者。

世界各地領導人紛紛表示樂見普雷沃斯特成為全球14億天主教徒新領袖，他選擇的教宗名號為良14世，是首位來自美國的教宗。以下根據路透報導整理多國相關回應。

美國總統川普

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「這對我們國家而言，是多麼令人振奮、多麼偉大的榮耀，我期待和教宗良14世會面，這將會是非常有意義的時刻」。

美前總統歐巴馬

普雷沃斯特來自美國芝加哥。歐巴馬恭喜這位「芝加哥同胞」，並表示「這對美國而言是歷史性的一天，我們將為他祈禱，同時他將開始領導天主教會的神聖工作，並為許多人樹立榜樣，不論其信仰為何」。

俄羅斯總統普亭

「我相信，俄羅斯與梵蒂岡之間建立的建設性對話與合作，會在團結我們的基督教價值觀基礎之上持續發展」。

烏克蘭總統澤倫斯基

「在這個我國的決定性時刻，我們希望梵蒂岡繼續為烏克蘭恢復正義、實現持久和平的努力，給予道德和精神上的支持」。

德國總理梅爾茨

「藉由您的角色，您在這個充滿挑戰的時期，為全世界數以百萬計信徒提供希望和指導」。

法國總統馬克宏

「在此向教宗良14世、法國及世界各地的所有天主教徒，傳達兄弟情誼的訊息」。

義大利總理梅洛尼

「在一個衝突和動盪的時代，他在降福敞廊（Loggia of Benedictions）的話語，是對和平、兄弟情誼及責任的強烈呼籲」。

英國首相施凱爾

「教宗良14世當選對英國乃至全球天主教徒而言，都是一個喜悅至深的時刻，也為教會領導階層和全世界開啟新篇章」。

歐盟執委會主席范德賴恩

「我們希望他的教宗任期以智慧和力量為引導，他不僅領導天主教群體，更透過對和平與對話的承諾激勵全世界」。

秘魯總統博魯阿爾特

普雷沃斯特生涯大部分時間都在秘魯擔任傳教士，2015年成為秘魯公民，因此他擁有美國、秘魯雙重國籍。

博魯阿爾特表示：「秘魯人民、一個懷抱信仰和希望的民族，團結一致為他的教宗任期祈禱，並心懷感恩慶祝一位熱愛秘魯的牧者如今正在領導普世教會。願天主保佑他，並陪伴他實現他的使命」。

巴西總統魯拉

魯拉表示，希望良14世「能繼承教宗方濟各的遺志，尋求和平和社會正義、保護環境，與所有民族和宗教對話，尊重人類的多樣性」。

墨西哥總統薛恩鮑姆

「我們恭賀樞機團選出新教宗良14世，他成為梵蒂岡城國元首和天主教會精神領袖。在此重申我們人道主義共識，支持世界和平與繁榮」。

以色列總統赫佐格

「我們期待提升以色列與教廷的關係，並加強聖地及世界各地猶太人及基督徒間的友誼。願您的教宗任期能在所有信仰和民族之間建立橋梁及理解」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯

官方聲明說，阿巴斯祝福教宗良14世繼續他的崇高事業，延續已故教宗方濟各的遺志和他在和平上的努力。

伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」

「我們恭賀教宗良14世當選天主教會領袖，並期待他延續已故教宗的道路，支持受壓迫者並反對加薩走廊的種族滅絕情事。」

聯國秘書長古特瑞斯

「我期待在聯合國與教廷長遠合作傳統的基礎上再接再厲…推動團結、促進和解，為所有人建設一個公正且永續的世界。」

台灣賴清德