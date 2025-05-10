「地位如神話」菲前總統杜特蒂海牙受審 仍在家鄉選市長

圖為在納卯市一條街道上豎立著一塊廣告牌，上面印有被捕的菲律賓前總統杜特蒂的照片。(路透)

菲律賓期中選舉 預計12日登場，因發動掃毒戰導致數以千人喪命的前總統杜特蒂 ，被押送至荷蘭海牙、移交國際刑事法院候審，但他在故鄉納卯市，仍是獲得家族支持的市長候選人。

路透報導，杜特蒂因發動掃毒戰涉及「違反人道罪」，被押送至國際刑事法院接受審判。在海牙拘留室候審的杜特蒂，仍是故鄉菲律賓納卯市的市長候選人。外界廣泛預期，杜特蒂在強大的家族勢力支持下，預料將會再次當選市長，但這個支持可能不會轉化為全國支持度。

28歲咖啡廳員工莫姆巴斯說道：「我目睹他（杜特蒂）之前擔任市長和總統期間取得的成就，包括從他打擊毒梟到為國家所做的事。」

杜特蒂今年3月遭國際刑事法院發出逮捕令，在馬尼拉遭到逮捕和羈押，並移送至海牙候審。這對他的家族是重大打擊。杜特蒂過去長年擔任納卯市市長，因採取嚴厲的政策而被稱為「制裁者」。

杜特蒂在納卯市以外的影響力非常不穩定。即將登場的期中選舉，將檢驗現任總統小馬可仕能在多大程度上成功壓制杜特蒂的政治機器。

菲律賓馬卡蒂大學公共行政專家塔比亞指出，杜特蒂這個名字在納卯市擁有神話般的地位，但以全國來說，情況可能並非如此。