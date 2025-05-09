南韓「午夜政變」？韓悳洙凌晨完成入黨、登記總統候選人

南韓前總理韓悳洙7日在首爾外國記者俱樂部舉行的記者會上發表演說。(歐新社)

南韓 英文媒體「韓國先驅報」10日報導，在保守派國民力量黨領導階層決定撤銷前勞工部 長金文洙的總統候選人提名後，前國務總理兼代理總統韓悳洙登記為該黨的6月3日總統大選候選人。

根據報導，國民力量於當地時間凌晨5點50分左右宣布，在凌晨3點至4點開放的候選人登記程序中，韓悳洙是唯一登記的候選人；國民力量黨的新總統候選人將在定於11日舉行的全國委員會會議上正式宣布。韓聯社則披露，國民力量選舉委員會9日晚間通知黨員，決定取消金文洙的候選資格，並於凌晨3點開放候選人登記一小時。

韓悳洙凌晨3點宣布加入國民力量，同時強調他的目標是幫助南韓「前進」，並補充道，「我只有一個目標，就是要阻止正在發生的奇蹟終結，並幫助南韓持續前進。我相信這是人民的意願，也是我的同黨同志的意願」。

韓悳洙宣布入黨之前，國民力量領導階層在選舉管理委員會和緊急委員會開會後決定「取消（金文洙的）提名」，金文洙抨擊黨的舉動是「午夜政變｣，稱「不僅在南韓憲政史，而且在世界歷史上，這種反民主行為都是史無前例」，並誓言要對「不公正和非法」的變更候選人採取法律和政治行動。

金文洙上周正式贏得國民力量的總統提名初選，但他拒絕聽從黨的要求，並譴責用韓悳洙取代他成為候選人是「非法」計畫。國民力量領導階層則向金文洙施壓，要求他與韓悳洙在11日前迅速整合候選資格；11日是向南韓中央選舉管理委員會登記候選的最後期限。

金文洙和韓悳洙9日在國會就候選人合併議題舉行第3次會議，於晚上8點30分開始，不到半小時就談崩，國民力量數小時後決定取消金文洙的提名。

與金文洙相比，韓悳洙在各項民意調查都更受歡迎，堅持候選人合併在11日之前完成。韓悳洙指出，需要強化對抗在多項民調 領先的共同民主黨候選人李在明，不能分散保守派的選票。