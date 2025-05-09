我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓午夜政變？韓悳洙凌晨入黨、登記總統候選人

李連杰曝光「神祕二女兒」 35歲成為眼科醫生

南韓「午夜政變」？韓悳洙凌晨完成入黨、登記總統候選人

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓前總理韓悳洙7日在首爾外國記者俱樂部舉行的記者會上發表演說。(歐新社)
南韓前總理韓悳洙7日在首爾外國記者俱樂部舉行的記者會上發表演說。(歐新社)

南韓英文媒體「韓國先驅報」10日報導，在保守派國民力量黨領導階層決定撤銷前勞工部長金文洙的總統候選人提名後，前國務總理兼代理總統韓悳洙登記為該黨的6月3日總統大選候選人。

根據報導，國民力量於當地時間凌晨5點50分左右宣布，在凌晨3點至4點開放的候選人登記程序中，韓悳洙是唯一登記的候選人；國民力量黨的新總統候選人將在定於11日舉行的全國委員會會議上正式宣布。韓聯社則披露，國民力量選舉委員會9日晚間通知黨員，決定取消金文洙的候選資格，並於凌晨3點開放候選人登記一小時。

韓悳洙凌晨3點宣布加入國民力量，同時強調他的目標是幫助南韓「前進」，並補充道，「我只有一個目標，就是要阻止正在發生的奇蹟終結，並幫助南韓持續前進。我相信這是人民的意願，也是我的同黨同志的意願」。

韓悳洙宣布入黨之前，國民力量領導階層在選舉管理委員會和緊急委員會開會後決定「取消（金文洙的）提名」，金文洙抨擊黨的舉動是「午夜政變｣，稱「不僅在南韓憲政史，而且在世界歷史上，這種反民主行為都是史無前例」，並誓言要對「不公正和非法」的變更候選人採取法律和政治行動。

金文洙上周正式贏得國民力量的總統提名初選，但他拒絕聽從黨的要求，並譴責用韓悳洙取代他成為候選人是「非法」計畫。國民力量領導階層則向金文洙施壓，要求他與韓悳洙在11日前迅速整合候選資格；11日是向南韓中央選舉管理委員會登記候選的最後期限。

金文洙和韓悳洙9日在國會就候選人合併議題舉行第3次會議，於晚上8點30分開始，不到半小時就談崩，國民力量數小時後決定取消金文洙的提名。

與金文洙相比，韓悳洙在各項民意調查都更受歡迎，堅持候選人合併在11日之前完成。韓悳洙指出，需要強化對抗在多項民調領先的共同民主黨候選人李在明，不能分散保守派的選票。

南韓 勞工部 民調

上一則

瓜地馬拉檢方指控總統阿雷巴洛 將港口控制權交給中國

下一則

對抗全球不確定…波蘭黃金儲備「破509噸」比歐洲央行還多

延伸閱讀

南韓國民力量黨撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣

南韓國民力量黨撤換原總統候選人 前國務總理韓悳洙入黨上陣
南韓大選最新民調：若三人對決 李在明支持率破46%排第一

南韓大選最新民調：若三人對決 李在明支持率破46%排第一
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
南韓大選最熱人選李在明涉違選舉法5/1宣判 牽動參選資格

南韓大選最熱人選李在明涉違選舉法5/1宣判 牽動參選資格

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕
他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億