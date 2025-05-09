我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李連杰曝光「神祕二女兒」 35歲成為眼科醫生

巴基斯坦控印度轟軍事基地 關閉領空展開報復

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)9日報導，樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)的二哥約翰‧普雷沃斯特(John Prevost)表示，弟弟還讀小學一年級時，鄰居便對他說，他會成第一位美國教宗，如今預言成真。

約翰對「早安美國」(Good Morning America)節目表示，自己8日與弟弟通話約30秒鐘，恭賀他成為新教宗，若自己的父母還在世，定會覺得「極為高興」、「極其自豪」，只是也會關心他如何承擔新角色，肩頭扛起千鈞重擔。

普雷沃斯特在三兄弟中排行老么，成長於芝加哥市南郊的道爾頓市(Dolton)。自小便立志當神父。

樞密會議(conclave)7日開始之際，約翰便對弟弟說，相信他會成為第一位美國教宗，當時弟弟還回答他在「胡說」、「隨口講講」、「樞密會議不會選美國人當教宗」。約翰表示，弟弟不相信自己會成為教宗，或者說不願相信。

約翰表示，他認為弟弟會接續已故教宗方濟各(Francis)的腳步，為被剝削的人、窮人擔當喉舌。他認為兩人是同一類型人，同一時期在南美洲的秘魯、阿根廷工作，與教會、被壓迫的人們共事，擁有相同的經驗。

良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(左)早年與故教宗若望保祿二世見...
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(左)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

普雷沃斯特家三兄弟的老大路易斯‧普雷沃斯特(Louis Prevost)表示，么弟似乎自四或五歲就想當神父，一家人也知道他命中注定要為天主教會做大事。三兄弟玩起警察捉強盜時，么弟都「扮演神父」，用「尼可」(Necco)牌威化餅來主持聖餐；當時「我們習慣開他玩笑」，說他有朝一日會成為教宗，鄰居也這麼說，沒想到過了60幾年，居然成真了。

路易斯表示么弟「毫無架子」，很幽默又聰明，熱愛自己在秘魯傳教的使命，與平民在一起，走遍全球為梵蒂岡做事；路易斯認為，么弟走遍世界的經驗讓他在樞機主教團脫穎而出，當選教宗。

教宗 梵蒂岡 方濟各 良14世

上一則

巴基斯坦控印度空襲重要軍事基地 宣布關閉領空展開報復

下一則

瓜地馬拉檢方指控總統阿雷巴洛 將港口控制權交給中國

延伸閱讀

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

教宗來自芝城「像小熊隊奪冠」 市長：好酷 歡迎回家

新教宗良14世首場彌撒 期許教會照亮世界暗夜

新教宗良14世首場彌撒 期許教會照亮世界暗夜
天主教新教宗上任 北京祝賀：盼續以建設性精神對話

天主教新教宗上任 北京祝賀：盼續以建設性精神對話
忌憚美國在國際擁強大影響力？美國籍教宗 「良14世」打破禁忌

忌憚美國在國際擁強大影響力？美國籍教宗 「良14世」打破禁忌

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕