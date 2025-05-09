紅披肩、未說英語…新教宗良14世「首亮相」釋3訊息

不同於前教宗方濟各就任時全身白袍，良14世披上傳統的紅色披肩，被解讀為可能會回到傳統路線。（路透）

美國-秘魯雙國籍樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)8日當選為羅馬天主教第267任教宗 良14世(Pope Leo XIV)，在他登上聖伯多祿大殿(St. Peter's Basilica)的中央陽台的那一刻起，新教宗向全球14億天主教徒昭告三項重要訊息，並凸顯他與已故教宗方濟各 (Francis)的願景差異。

路透報導，普雷沃斯特在樞密會議(conclave)的第二天，成為4月21日辭世的方濟各(88歲)教宗繼任者。

1.取名「良」 表明致力社會教導

69歲的普雷沃斯特擔任樞機主教前，曾在秘魯傳教數十年，而他獲選為新教宗前的職務為梵蒂岡 聖座主教部部長。

新教宗經常利用名號作為就任優先事項的主要訊號，而此次「良」(Leo)透露第一個線索。評倫員說選擇良14世這個名號，表明他致力於教廷的社會教導。

2.籲和平 但全程未說英語

良的第二個線索是他選擇說話的語言，闡明強調和平的必要，這也是方濟各經常提點的訊息。

良14世對聖伯多祿廣場的會眾發表演講期間未用英語，而是用象徵教宗權的義大利語，同時短暫以西班牙語問候他在秘魯的信眾，但完全沒有提到美國。

據美國「國家天主教記者報」報導，新教宗全球歷練豐富，能說五種語言：英語、義大利語、法語、西語、葡萄牙語，並能閱讀拉丁文和德文，與各地樞機主教溝通無礙，且兼具基層牧靈和教廷行政經驗，在羅馬以勤勉著稱。

雖然語言流利，但良14世平日不多話，發言謹慎且深思熟慮。「國家天主教記者報」形容，他性格內斂、作風保守，在「魅力」上不算最出眾，但具堅定決心且方向明確，可能讓那些渴望知道教會將被帶往哪個方向的樞機主教們感到安心。

梵蒂岡新聞報導，良14世獲選為新教宗後，在公共場合說的第一句話是「願你們平安！」；這句話呼應了天主教徒的問候語，並在衝突四起的世況下，即刻傳遞和平訊息。

票選新教宗的樞密會議7日開議前，全球樞機主教發表聲明，對「烏克蘭、中東和世上許多地區」的衝突表示遺憾，並「由衷呼籲」和平。

良14世表示，他想分享復活基督的平安，呼籲「解除武裝的和平，以及消除敵意的和平」，那是「謙卑和堅忍不拔的平安」。

3.紅披肩 象徵回歸傳統路線

第三個線索則是新教宗選擇的服裝。不同於方濟各摒棄了象徵教宗權的所有配飾，只穿一襲白色長袍，新任教宗良14世當選教宗首日在白色長袍上披著傳統紅色教宗服飾。此舉傳達出良14世雖遵循方濟各的傳統，但他是不同的新教宗。媒體解讀，這象徵在某種程度上將把教會帶往較為傳統的路線。

「今日美國報」報導，新舊教宗的相似之處在於關懷窮人、邊緣弱勢群體，良14世支持方濟各的理念，允許離婚教徒和已婚的非信徒領取聖餐；此外，良14世致力推動教會現代化，但他對多元性別認同族群(LGBTQ+)的立場不太明確。

在為數不多的對外訪談中，新教宗曾告訴梵蒂岡新聞網（Vatican News），「我們常常太專注於如何教導教義，卻可能忘了，我們最根本的使命，是傳遞認識耶穌所帶來的美好與喜悅。」這是一個明確訊號，顯示教會方向正逐漸轉向更強調牧靈精神的道路。

良14世具備在邊緣地區的牧靈經驗、以及在教廷中央治理事務的專業能力，對那些希望延續方濟各的核心優先事項、又更強調教會治理的人士來說，這樣的條件實屬罕見。