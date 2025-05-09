我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

紅披肩、未說英語…新教宗良14世「首亮相」釋3訊息

編譯陳韻涵／綜合報導
不同於前教宗方濟各就任時全身白袍，良14世披上傳統的紅色披肩，被解讀為可能會回到傳統路線。（路透）
不同於前教宗方濟各就任時全身白袍，良14世披上傳統的紅色披肩，被解讀為可能會回到傳統路線。（路透）

美國-秘魯雙國籍樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)8日當選為羅馬天主教第267任教宗良14世(Pope Leo XIV)，在他登上聖伯多祿大殿(St. Peter's Basilica)的中央陽台的那一刻起，新教宗向全球14億天主教徒昭告三項重要訊息，並凸顯他與已故教宗方濟各(Francis)的願景差異。

路透報導，普雷沃斯特在樞密會議(conclave)的第二天，成為4月21日辭世的方濟各(88歲)教宗繼任者。

1.取名「良」 表明致力社會教導

69歲的普雷沃斯特擔任樞機主教前，曾在秘魯傳教數十年，而他獲選為新教宗前的職務為梵蒂岡聖座主教部部長。

新教宗經常利用名號作為就任優先事項的主要訊號，而此次「良」(Leo)透露第一個線索。評倫員說選擇良14世這個名號，表明他致力於教廷的社會教導。

2.籲和平 但全程未說英語

良的第二個線索是他選擇說話的語言，闡明強調和平的必要，這也是方濟各經常提點的訊息。

良14世對聖伯多祿廣場的會眾發表演講期間未用英語，而是用象徵教宗權的義大利語，同時短暫以西班牙語問候他在秘魯的信眾，但完全沒有提到美國。

據美國「國家天主教記者報」報導，新教宗全球歷練豐富，能說五種語言：英語、義大利語、法語、西語、葡萄牙語，並能閱讀拉丁文和德文，與各地樞機主教溝通無礙，且兼具基層牧靈和教廷行政經驗，在羅馬以勤勉著稱。

雖然語言流利，但良14世平日不多話，發言謹慎且深思熟慮。「國家天主教記者報」形容，他性格內斂、作風保守，在「魅力」上不算最出眾，但具堅定決心且方向明確，可能讓那些渴望知道教會將被帶往哪個方向的樞機主教們感到安心。

梵蒂岡新聞報導，良14世獲選為新教宗後，在公共場合說的第一句話是「願你們平安！」；這句話呼應了天主教徒的問候語，並在衝突四起的世況下，即刻傳遞和平訊息。

票選新教宗的樞密會議7日開議前，全球樞機主教發表聲明，對「烏克蘭、中東和世上許多地區」的衝突表示遺憾，並「由衷呼籲」和平。

良14世表示，他想分享復活基督的平安，呼籲「解除武裝的和平，以及消除敵意的和平」，那是「謙卑和堅忍不拔的平安」。

3.紅披肩 象徵回歸傳統路線

第三個線索則是新教宗選擇的服裝。不同於方濟各摒棄了象徵教宗權的所有配飾，只穿一襲白色長袍，新任教宗良14世當選教宗首日在白色長袍上披著傳統紅色教宗服飾。此舉傳達出良14世雖遵循方濟各的傳統，但他是不同的新教宗。媒體解讀，這象徵在某種程度上將把教會帶往較為傳統的路線。

「今日美國報」報導，新舊教宗的相似之處在於關懷窮人、邊緣弱勢群體，良14世支持方濟各的理念，允許離婚教徒和已婚的非信徒領取聖餐；此外，良14世致力推動教會現代化，但他對多元性別認同族群(LGBTQ+)的立場不太明確。

在為數不多的對外訪談中，新教宗曾告訴梵蒂岡新聞網（Vatican News），「我們常常太專注於如何教導教義，卻可能忘了，我們最根本的使命，是傳遞認識耶穌所帶來的美好與喜悅。」這是一個明確訊號，顯示教會方向正逐漸轉向更強調牧靈精神的道路。

良14世具備在邊緣地區的牧靈經驗、以及在教廷中央治理事務的專業能力，對那些希望延續方濟各的核心優先事項、又更強調教會治理的人士來說，這樣的條件實屬罕見。

新教宗良14世通曉五種語言，具有溝通的優勢，作風低調。但他8日的演講使用義大利語...
新教宗良14世通曉五種語言，具有溝通的優勢，作風低調。但他8日的演講使用義大利語、西語，未使用母語英語。（路透）

教宗 方濟各 梵蒂岡

上一則

巴擊落印2戰機 中國製殲10顯威風 被視為中國戰機與西方對手較量

下一則

歐戰勝利80年 拜耳、西門子…48德企首認是納粹共犯

延伸閱讀

新教宗名號為何選擇「良」？學者從上一位同名教宗找端倪

新教宗名號為何選擇「良」？學者從上一位同名教宗找端倪
尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文

尷尬了…川普剛喊「無比榮耀」新教宗遭爆曾轉發反川貼文
台駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面

台駐教廷大使：新教宗清楚台灣中國不同 台梵關係正面
力挺方濟各、不搶鎂光燈 美籍普雷沃斯特當選教宗

力挺方濟各、不搶鎂光燈 美籍普雷沃斯特當選教宗

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作