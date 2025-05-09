忌憚美國在國際擁強大影響力？美國籍教宗 「良14世」打破禁忌

美國籍的普雷沃斯特主教8日當選新一任教宗，打破美國人選不上教宗的紀錄。圖為來自美國的信眾攜帶星條旗，在聖彼得廣場振臂歡呼新教宗選出。(路透)

美國人從未選上教宗 ，這讓一些人習以為常。但是聖號「良14世」(Leo XIV)的新任教宗普雷沃斯特(Robert Prevost)打破了這個禁忌。

美聯社報導，現年69歲的普雷沃斯特能夠當選實屬突破，因為長期以來，由於美國在國際世俗事務中握有強大的地緣政治影響力，「美國籍教宗」一直被視為天主教界的禁忌。多數專家在樞密會議前都認為，美國人當選教宗的機率渺茫。

普雷沃斯特出生於芝加哥，並擁有秘魯國籍，他多年在秘魯生活，初期是一名傳教士，後來成為祕魯奇克拉約(Chiclayo)總主教。他在當選教宗後首次公開演說時，展現了他豐富的國際經歷，首先使用義大利 語致辭，隨後換成西班牙語，但並未使用任何英語詞彙向聖伯多祿廣場的群眾致意。

普雷沃斯特享有少數其他樞機無法比擬的聲望，例如兩度當選為聖奧思定會(Augustinians)總會長，該組織在13世紀由聖奧古斯丁創立。方濟各 教宗顯然已觀察他多年，2023年將他召到羅馬，任命他擔任審核主教提名辦公室的重要主管，這是天主教會內最具影響力的職位之一。

普雷沃斯特在羅馬期間，低調而謹慎，卻深獲梵蒂岡高層的信任。他負責推動方濟各教宗任內一項重大改革，即首次任命三位女性加入負責主教人選提名決策的投票團體，2025年更被方濟各晉升為最高級別的樞機。

美國籍教宗的誕生將對美國天主教會未來發展產生深遠影響。過去12年來，教宗方濟各在普雷沃斯特的協助下，一直試圖遏制美國傳統主義的趨勢。曼哈頓大學(Manhattan University)教授音佩拉托里-李(Natalia Imperatori-Lee)表示，「普雷沃斯特的當選是教會致力於社會議題的一個明確訊號。我相信，未來將看到一種不同形式的美國天主教出現在羅馬，這將令人期待」。