歷時2天選出新教宗非最短紀錄 1503年僅幾小時 13世紀花3年最久

樞機主教選舉團在梵蒂岡舉行樞密會議(conclave)，經過連續兩天開會，於8日選出新任教宗。圖為在教宗良14世亮相後，主教們也在陽台上神情輕鬆地現身。(路透)

新任教宗 的產生需要耗時多久？為了選舉已故教宗方濟各(Pope Francis)的繼任人選，樞機主教選舉團在梵蒂岡 舉行樞密會議(conclave)，經過連續兩天開會，美國籍樞機主教普雷沃斯特(Robert Prevost)8日當選新任教宗，聖號「良14世」(Pope Leo XIV)。美聯社報導，歷時兩天的選舉過程雖短，但不是最短紀錄。

梵蒂岡並不公布樞密會議教宗選舉的相關統計，外界只能各憑本事蒐集資料，彙整數據經常引起不同看法。

新任教宗良14世在歷時兩天的樞密會議期間，經過四輪投票 之後出線，樞密會議開始不到24小時就有結果。回顧歷史，1274年之前，一旦教宗過世，新任教宗經常在同一天便選出。1274年之後，梵蒂岡則改成教宗過世後10天才投票選舉新任教宗。等待期間後來延長至15天，以便讓所有樞機主教有足夠時間趕抵羅馬。

梵蒂岡歷史學家安博久(Ambrogio Piazzoni)指出，10天等待期的規則上路之後，最迅速完成新任教宗選舉的案例出現在1503年，樞密會議開會僅幾個小時，就選出新任教宗儒略二世(Pope Julius II)。

史上最長的樞密會議則在13世紀創下，花了幾乎三年才選出教宗額我略十世（Gregory X）。

到了近代，2013年時，教宗方濟各在兩天樞密會議期間經過五輪投票才出線。2005年，教宗本篤16世(Benedict XVI)是在兩天樞密會議、四輪投票後當選。

1978年，教宗若望保祿二世(John Paul II)經過三天樞密會議、八輪投票才選出。1978年稍早，教宗若望保祿一世(John Paul I)經過兩天樞密會議、四輪投票選出，但上任後僅33天就過世。

1922年，教宗庇護11世(Pius XI)經過五天樞密會議、多達14輪投票才選出，創下20世紀裡最漫長的教宗選舉紀錄。20世紀最簡短的教宗選舉是在1939年，教宗庇護12世(Pius XII)在兩天樞密會議裡經過三輪投票選出。

新任教宗必須獲得樞機主教投票的三分之二多數才能當選。今年有133名樞機主教參與投票，當選門檻為89票。