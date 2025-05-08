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巴基斯坦副總理證實 殲-10戰機擊落印軍「陣風」戰機

記者潘維庭／即時報導
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遭印度飛彈攻擊後，巴基斯坦東部旁遮普省巴哈瓦爾布爾地區的房屋7日時的景象。（新華社）
遭印度飛彈攻擊後，巴基斯坦東部旁遮普省巴哈瓦爾布爾地區的房屋7日時的景象。（新華社）

印巴局勢緊張，印度空軍於當地時間7日凌晨發動「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦境內襲擊。巴方稱擊落了六架印度軍機（含一架無人機）。港媒南華早報8日指，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）在議會上表示，殲-10C戰機擊落了印度戰機，其中包括三架飆風戰鬥機。

達爾告訴議會，「我們的戰鬥機擊落了印度『飆風』戰鬥機....三架法國（製）『飆風』戰機」， 「我們的是殲-10C。這些都是與中國合作的戰鬥機」。

報導指，印度方面尚未對這一說法發表評論，也沒對戰機被擊落的說法回應。如果此事得到證實，這將是這款陸製戰鬥機在實戰中首次有紀錄的空對空成果，也標誌「飆風」在戰鬥中的首次損失。

另據觀察者網引述印媒稱，印度旁遮普邦當天還發現了疑似霹靂-15（PL-15E）飛彈的碎片，這可能表明，巴基斯坦空軍從「殲-10C」或梟龍 Block 3型戰機發射了該型飛彈，目前該地區已知僅這兩款戰機適配該型號飛彈。美媒軍事網站「戰區」（The WarZone）指，「霹靂-15空對空飛彈似乎首次用於實戰」。

當地時間7日晚間，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）發表全國講話，證實巴軍擊落了五架印軍戰機。他再次譴責印度發起的「懦弱」襲擊，稱巴軍對印軍造成了「時間都無法癒合的創傷」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴方擊落「飆風」戰機消息已得到法國官員的證實。一名法國高級情報官員透露，衣架由印度空軍操作的「飆風」戰鬥機被巴基斯坦擊落，這是「飆風」戰機首次遭遇戰鬥損失。該官員還表示法方正在調查是否有不止一架「飆風」戰機在夜間被巴基斯坦擊落。

觀察者網軍事觀察員分析，根據目前網傳在印度旁遮普邦卡蘭村拍攝的墜機殘骸影片，可確認殘骸中有法製的「米卡」空對空飛彈及其發射架，該武器可用於「飆風」和幻象2000戰機。

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