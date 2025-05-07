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德國48家大企業集體認錯 承認納粹時期共犯角色

中央社／柏林8日專電
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二戰納粹德國投降屆滿80週年，48家德國大型企業罕見發表聯合聲明指出，若沒有1930年代政治、軍事、司法及經濟決策層的集體失職，納粹不可能在1933年順利掌權。(路透)
二戰納粹德國投降屆滿80週年，48家德國大型企業罕見發表聯合聲明指出，若沒有1930年代政治、軍事、司法及經濟決策層的集體失職，納粹不可能在1933年順利掌權。(路透)

二戰納粹德國投降今天(8日)屆滿80週年，48家德國大型企業罕見發表聯合聲明，首次明確承認在納粹政權罪行中扮演關鍵角色，並呼籲在極右勢力崛起的當下，企業必須展現「立場與勇氣」，共同守護德國民主。

這份聲明由德國化工巨頭拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、贏創工業（Evonik）和西門子（Siemens）共同發起，言明當年德國企業曾助長納粹政權的鞏固，並坦承「許多企業及其當時的決策者只顧自身利益，深陷其中。」

聲明指出，若沒有1930年代政治、軍事、司法及經濟決策層的集體失職，納粹不可能在1933年順利掌權。

簽署人強調，今天(8日)有責任持續提醒世人納粹時代的罪行，因為這段歷史時刻警示民主的脆弱。聲明表明，企業界將共同對抗仇恨、排斥與反猶主義，強調這段歷史「不容也不會被劃下句點。」

聲明同時對當前全球極右翼勢力崛起現象提出警示。雖未直接點名日前被德國憲法保護局列為極右翼的另類選擇黨（AfD），但文件指出，民主仰賴公民積極參與及勇於發聲，並以歷史為鑑，提到當年社會普遍選擇沉默與視而不見，強調企業對過去、現在與未來皆責無旁貸。

此次共有48家大型德國企業負責人簽署聲明，包括阿迪達斯（Adidas）、BMW、福斯汽車（Volkswagen）、漢莎航空（Lufthansa）、安聯集團（Allianz）及德國鐵路（Deutsche Bahn）等，幾乎囊括德國經濟的主要代表。

拜耳執行長安德森（Bill Anderson）表示，今年1月，他與巴斯夫及西門子執行長一同出席奧斯威辛解放紀念活動，之後決定共同發起這項倡議，廣邀其他企業響應。

拜耳、巴斯夫和贏創工業皆為納粹時期化工巨頭IG Farben的後繼公司。IG Farben當年透過併吞被沒收的猶太企業迅速擴張，成為當時歐洲最大的化工與製藥集團，也是納粹政權的主要金主之一。

在極權體制下，IG Farben大規模使用強迫勞工及集中營囚犯，並主導興建首座由私人企業規劃的奧斯威辛第三集中營「蒙諾維茨」（Monowitz）。其子公司生產的「齊克隆B」（Zyklon B）毒氣，被廣泛用於集中營毒氣室，造成無數死難。

戰後，許多德國企業高層曾因剝削勞工和集中營囚犯受軍事法庭審判，卻多半缺乏懺悔態度，甚至將審判稱為「勝利者的正義」，或將自身描繪為受害者。

例如德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）前負責人阿爾弗里德·克虜伯（Alfried Krupp von Bohlen und Halbach）早在1933年前便已加入納粹黨，在過世前始終未真正認罪。

許多涉入戰爭經濟的企業領導人終其一生都未正視自身責任，使這次聯合聲明格外罕見，被視為德國企業界面對歷史的重要一步。

1945年5月8日是納粹德國向盟軍無條件投降的日子，標誌著第二次世界大戰歐洲戰場的結束，也是德國每年反思納粹歷史責任、紀念遭國家結構性迫害受難者的重要時刻。

德國 納粹 西門子

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