57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

受印度與巴基斯坦爆發衝突影響，多家亞洲航空公司7日表示，已調整往返歐洲的航班路線，或取消相關航班。航班追蹤網站顯示，印度西北部與巴基斯坦全境空域幾乎無民航機飛行，僅見少數航班例外。（取材自Flightradar24）

路透報導，受印度 與巴基斯坦 爆發衝突影響，多家亞洲航空公司7日表示，已調整往返歐洲的航班路線，或取消相關航班。航班追蹤網站Flightradar24也發布影像，顯示多架班機改道避開巴基斯坦領空。

印度對巴基斯坦本土與巴控克什米爾地區發動攻擊，巴基斯坦則宣稱擊落5架印度戰機。這場戰鬥是這兩個擁核國家20多年來最激烈的衝突。

為了避開巴基斯坦領空，有超過20多架國際航班被迫改道。根據FlightRadar24的數據，截至當地時間7日上午，已有52架往返巴基斯坦的航班被取消。

巴基斯坦軍方發言人表示，當印度發動攻擊時，當地領空共有57架國際航班正在飛行。

兩國國內航班同樣受到波及。印度關閉多座機場，導致印度航空（Air India）、阿卡薩航空（Akasa Air）等多家公司取消航班。航班追蹤網站顯示，印度西北部與巴基斯坦全境空域幾乎無民航機飛行，僅見少數航班例外。

台灣長榮 航空表示，為確保安全，將調整所有往返歐洲航班的航線，以避開受印巴衝突影響的空域。長榮航空向路透表示，一班自維也納出發的航班將改道返回維也納，另有一班從台北飛往米蘭的航班，將先改降維也納加油後再飛往目的地。

華航表示，飛往倫敦、法蘭克福與羅馬等地的航班受到干擾，部分班機被迫取消，另有一些航班需經停曼谷與布拉格加油與更換機組人員，再以較長航線飛往目的地。

在俄烏戰爭之前，許多從台灣飛往歐洲的航班會飛越俄羅斯領空，但自從台灣加入西方國家的對俄制裁後，台灣航空公司已被禁止使用俄羅斯空域，目前多改經印度、巴基斯坦與中亞地區飛行。