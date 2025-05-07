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德總理選舉梅爾茨2輪才勝出 蕭茲卸任選披頭四歌訴心情

編譯陳苓、高詣軒／綜合報導
德國總理梅爾茨（前排左二）6日未能在總理選舉首輪當選，露出錯愕表情。（美聯社）
德國總理梅爾茨（前排左二）6日未能在總理選舉首輪當選，露出錯愕表情。（美聯社）

德國國會6日舉行總理選舉，基民黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）6日經過兩輪投票才當選總理，未能在首輪表決跨越過半門檻，是德國二戰後首見，顯示新執政聯盟出師不利，對於後續的經濟改革計畫恐不樂觀。

梅爾茨在國會首輪總理投票中取得310票，未達316票過半數當選門檻。他領導的基民黨已與社民黨結盟，應可拿下328票，這表示執政聯盟有18人跑票，結果讓各界大感意外。由於總理選舉是祕密投票，外界無法得知哪些人跑票。

國會的總理選舉向來只是形式，梅爾茨之前，德國戰後的每位總理都在首輪表決順利出線。

經過協商，德國國會6日下午舉行第二輪總理選舉，梅爾茨總算拿到325票當選，比過半數多出9票。

不過，梅爾茨未能在首輪過關，讓人質疑未來新政府是否有能力推動法案。這次首輪鎩羽也讓他的領導能力蒙上陰影，讓新政府背上脆弱之名。

南德日報指出，梅爾茨的首輪失利是「歷史性災難」，德國歷經半年政治僵局，原本期待透過選出新政府，再開新局。這次總理選舉風波，已讓梅爾茨的總理生涯蒙上陰影，成為尚未上任就失去執政聯盟信任的領袖。

德媒分析，首輪跑票原因之一來自社民黨內部對梅爾茨的不滿。梅爾茨今年1月在國會推動移民緊縮決議案時，不顧德國主流政黨不與極右翼合作的原則，接受極右翼德國另類選擇黨支持，引發社民黨強烈憤怒。

當時社民黨前黨團主席米策尼希警告，梅爾茨此舉形同「打開通往地獄的大門」，破壞德國民主防火牆。雖然雙方後來達成聯合執政協議，但黨內意見未完全整合，可能影響部分議員的投票取向。

另一方面，基民黨內部也對組閣談判結果存在不同聲音。基民黨在大選取得較多席次，為達成聯合執政協議，梅爾茨同意讓社民黨分得與基民黨相等的部會數量，引發部分黨籍議員不滿談判讓步過多。

此外，梅爾茲選前曾堅決反對改革憲法規定舉債上限條款「債務煞車」，選後卻同意與社民黨合作推動改革，這一轉變也讓部分保守派議員感到失望，對梅爾茨的反覆頗有怨言。

梅爾茨由聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）頒發任命書，完成法定程序後，預計於6日晚間6點返國會宣誓就職；包括17位聯邦部長在內的新內閣也將在一併宣誓上任。

另一方面，德國總理蕭茲5日晚間在柏林接受最高軍禮「大點燈儀式」，並親選披頭四樂團等3首歌曲為卸任畫下句點。國防部長感謝蕭茲率德國挺過俄烏戰爭最艱困時期，是「時代轉折」總理；蕭茲則感性說，擔任此職是自己「一生的榮耀」。

「大點燈儀式」是德國軍方重要儀典，歷史可追溯至16世紀，現代主要用於向卸任總理、總統、國防部長等文官致敬。儀式結合火炬、號角、鼓聲與軍樂演奏，被視為國家對卸任者的最高敬意。

蕭茲選擇的歌曲包括披頭四（The Beatles）的In My Life、巴哈的「第二號布蘭登堡協奏曲」，及「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）的Respect，分別象徵回顧人生、現居波茨坦，以及主打的「尊重」訴求與政治信念。

德國聯邦國防軍5日在國防部舉行盛大軍樂節（Grosser Zapfenstrei...
德國聯邦國防軍5日在國防部舉行盛大軍樂節（Grosser Zapfenstreich），紀念即將卸任的德國總理蕭茲；「大點燈儀式」是德國軍方重要儀典，現代主要用於向卸任總理、總統、國防部長等文官致敬。（路透）
德國總理蕭茲5日晚間在柏林接受最高軍禮「大點燈儀式」，並親選披頭四樂團等3首歌曲...
德國總理蕭茲5日晚間在柏林接受最高軍禮「大點燈儀式」，並親選披頭四樂團等3首歌曲為卸任畫下句點。（路透）

德國 投票 蕭茲

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