我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

阿根廷發現30年最大銅礦脈 估3800萬噸 戰略地位躍升

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷發現30年來最大銅礦脈，有望提升該國在全球能源供應鏈地位。圖為Josemaría礦場照片。（取材自Lundin Mining公司網站）
阿根廷發現30年來最大銅礦脈，有望提升該國在全球能源供應鏈地位。圖為Josemaría礦場照片。（取材自Lundin Mining公司網站）

阿根廷聖胡安（San Juan）省政府4日宣布，在境內安地斯山維古乃（Vicuña）礦區，發現兩處估計總量達約3800萬噸的未開發銅礦資源，為近30年來全球最大規模儲量，可能因此改寫阿國在世界能源轉型與戰略礦產供應鏈的地位。

央廣引述布宜諾斯艾利斯時報報導，維古乃礦區位於阿國西北部、聖胡安省與智利邊境之間，目前由加拿大Lundin Mining公司和礦業大廠必和必拓（BHP）共同開發，雙方在該地投資總額近30億美元。

報導引述Lundin Mining公司資料，指出該礦區中名為Filo del Sol與Josemaría的兩處礦場，近期發現約1280萬噸可供開採的銅礦，和上看2510萬噸的潛在儲量；Lundin Mining總裁隆丁表示，除銅之外，還發現約8100萬盎司黃金與14.67億盎司白銀，可謂是過去30年來最重要發現之一。

在當前銅的戰略地位隨著全球減碳風氣盛行，以及電動車與智慧電網等新興技術發展而日益受到重視之祭，這項重大發現有望提升阿國在國際礦產市場的能見度，一舉躍升為全球綠能產業的關鍵資源提供者。

綠能 邊境 阿根廷

上一則

若望？保祿？新教宗宣布的聖名 攸關天主教未來

下一則

紐西蘭總理遏歪風 倡未滿16歲禁用社群媒體 最高罰120萬

延伸閱讀

美烏簽署礦產協議 烏克蘭外長：雙邊關係重要里程碑

美烏簽署礦產協議 烏克蘭外長：雙邊關係重要里程碑
嚴抓美國「洗產地」中國巴西阿根廷建「區塊鏈溯源平台」

嚴抓美國「洗產地」中國巴西阿根廷建「區塊鏈溯源平台」
美烏礦產協議一波三折 川普：澤倫斯基還沒有簽

美烏礦產協議一波三折 川普：澤倫斯基還沒有簽
方濟各靈柩抵聖伯多祿大教堂 紐時曝他至死沒回阿根廷原因

方濟各靈柩抵聖伯多祿大教堂 紐時曝他至死沒回阿根廷原因

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵