阿根廷發現30年最大銅礦脈 估3800萬噸 戰略地位躍升

阿根廷發現30年來最大銅礦脈，有望提升該國在全球能源供應鏈地位。圖為Josemaría礦場照片。（取材自Lundin Mining公司網站）

阿根廷 聖胡安（San Juan）省政府4日宣布，在境內安地斯山維古乃（Vicuña）礦區，發現兩處估計總量達約3800萬噸的未開發銅礦資源，為近30年來全球最大規模儲量，可能因此改寫阿國在世界能源轉型與戰略礦產供應鏈的地位。

央廣引述布宜諾斯艾利斯時報報導，維古乃礦區位於阿國西北部、聖胡安省與智利邊境 之間，目前由加拿大Lundin Mining公司和礦業大廠必和必拓（BHP）共同開發，雙方在該地投資總額近30億美元。

報導引述Lundin Mining公司資料，指出該礦區中名為Filo del Sol與Josemaría的兩處礦場，近期發現約1280萬噸可供開採的銅礦，和上看2510萬噸的潛在儲量；Lundin Mining總裁隆丁表示，除銅之外，還發現約8100萬盎司黃金與14.67億盎司白銀，可謂是過去30年來最重要發現之一。

在當前銅的戰略地位隨著全球減碳風氣盛行，以及電動車與智慧電網等新興技術發展而日益受到重視之祭，這項重大發現有望提升阿國在國際礦產市場的能見度，一舉躍升為全球綠能 產業的關鍵資源提供者。