紐西蘭總理遏歪風 倡未滿16歲禁用社群媒體 最高罰120萬

紐西蘭總理盧克森提議立法，禁止16歲以下兒童使用社群媒體。（取材自臉書）

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）6日提出草案，擬禁止16歲以下兒童使用社群媒體 ，強調有必要保障兒童遠離大型科技平台的危害。

中央社引述法新社報導，社群媒體上暴力與讓人不安的內容愈來愈多，世界各地的監管機關都在努力保障兒童上網安全。盧克森的這份草案，將強制社群媒體企業查核用戶是否年滿16歲，否則將面臨最高200萬紐元（約120.3萬美元）罰款。

他提出的這道禁令草案是以澳洲 為藍本。澳洲在全球社群媒體監管方面處於領先。

盧克森表示，「這是為了保護我們的孩子。」他說：「這是為了確保社群媒體公司善盡其責，保護孩子們安全。」

目前尚不清楚此案何時會提交議會。

澳洲去年11月通過具里程碑意義的法律，禁止16歲以下兒童使用社群媒體，是全球對諸如臉書（Facebook）、Instagram與X等熱門網站最嚴厲的措施之一。

此舉引發大型科技業者強烈反彈，形容這些法律「倉促」、「模糊」和「充滿問題」。

報導指出，根據《1News Verian》去年（2024年）12月的民調 ，超過三分之二的紐西蘭人支持限制未滿16歲青少年使用社群平台。盧克森表示，希望這項立法能跨越黨派，獲得朝野共識，「這不是政黨問題，而是整個紐西蘭的問題。」

在野工黨領袖希金斯（Chris Hipkins）對此也表示持開放態度，他說：「澳洲已經勇敢面對並處理了這件事，我認為紐西蘭也應該要跟上。」