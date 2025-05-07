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魯比歐外交斡旋沒用 印度飛彈攻擊巴基斯坦 至少8死

記者顏伶如／綜合報導
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印度對巴基斯坦控制的克什米爾九個地區「空襲」，造成至少八人死亡。巴基斯坦則稱擊落印度多架戰機和無人機。圖為被炸毀的建築。(美聯社)
印度對巴基斯坦控制的克什米爾九個地區「空襲」，造成至少八人死亡。巴基斯坦則稱擊落印度多架戰機和無人機。圖為被炸毀的建築。(美聯社)

印度7日清晨對巴基斯坦控制的九個區域發動空襲，報復克什米爾(Kashmir)4月底遭遇致命恐攻。巴基斯坦軍方發言人喬德里(Ahmed Sharif Chaudhry)表示，印度飛彈攻擊至少造成8人死亡，35人受傷，巴國軍方已擊落五架印度戰機和無人機。印度國防部7日發表聲明說，印度軍方針對恐怖分子多個據點展開空襲。

印度國防部聲明指出：「我們說到做到，對發動攻擊的那些人究責到底。」印度陸軍在社群媒體X發文寫道：「正義獲得伸張。」

華爾街日報(WSJ)報導，雖然有外交斡旋，印度還是出手攻擊巴基斯坦；美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)上周與巴基斯坦總理、印度外交部長數度通電話，希望說服雙方降低緊張。印度與巴基斯坦之間的關係最近升溫到數年以來的最緊張狀態。

川普總統在白宮回應記者提問時表示，印度此舉「令人遺憾」，希望盡快結束。

巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)發表聲明說，印度攻擊了五個地點，「敵人存有應該遭受譴責的目的，我們絕對不會讓他們得逞」。

夏立夫也說，巴基斯坦一定會回擊。他說，對於印度做出的戰爭行為，巴基斯坦絕對有權做出強而有力的回應。

他表示，巴基斯坦與巴基斯坦軍隊都非常知道「如何跟敵人交手」。

印度控制的克什米爾4月22日發生槍擊案，26名死者當中絕大多數都是印度觀光客。這起事件發生後，印度與巴基斯坦之間衝突氣氛逐漸升高，雙方軍隊連續幾天在克什米爾邊境地帶交火，印巴兩國在2021年簽署的停火協議岌岌可危。印度指控巴基斯坦暗地幫助這起恐攻事件，巴基斯坦則嚴正否認。

印度發動空襲的數小時之後，巴基斯坦新聞部長塔拉(Attaullah Tarar)對天空新聞網(Sky News)說，兩架印度戰機已被擊落。塔拉指出：「就在我們講話的現在，我們正對印度進犯做出回擊。」

據報導，印度飛彈也擊中巴基斯坦遮普省(Punjab)一座清真寺，造成一名孩童死亡。

印度對巴基斯坦控制的克什米爾九個地點「空襲」，造成至少八人死亡。巴基斯坦則稱擊落...
印度對巴基斯坦控制的克什米爾九個地點「空襲」，造成至少八人死亡。巴基斯坦則稱擊落印度多架戰機和無人機。圖為巴基斯坦安全人員在被炸毀的建築旁警戒。(美聯社)

印度 巴基斯坦 國防部

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