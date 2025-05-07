若望？保祿？新教宗宣布的聖名 攸關天主教未來

圖為選舉教宗的投票大廳。(路透)

新教宗 首度亮相時，使用聖名將包含未來目標與願景的寓意。教宗命名的常見選項包括「若望」(John)、「良」(Leo)、「庇護」(Pius)、「額我略」(Gregory)、「克勉」(Clement)。

2013年3月，伯格里奧樞機主教(Cardinal Bergoglio)出現在聖彼得大教堂(St. Peter's Basilica，又稱聖伯多祿大教堂)陽台時，除了家鄉阿根廷民眾之外，很少人認識這位新教宗。他選擇「方濟各 」(Pope Francis))做為聖名，以承襲13世紀亞西西聖方濟各(St. Francis of Assisi)放棄財富、照顧窮人、愛護動物與環境以及反對戰爭等的精神。

133位天主教樞機主教聚集梵蒂岡 ，7日將選出已故教宗方濟各的繼任者，全世界都在期待新教宗走出陽台的那一刻。

路透分析，新任教宗如何選擇聖名、聖名代表意涵為何，受各界矚目。「若望」是歷任教宗最常選用的名字，方濟各生前經常提到希望繼任者以「若望」為名。「若望」令人想起1960年代被喻為「好教宗」(The Good Pope)的若望二十三世(Pope John XXIII)，任內協助化解古巴飛彈危機，召開梵蒂岡第二屆大公會議，帶動天主教改革。

選擇「保祿」(Paul)則可紀念若望二十三世的繼任者保祿六世(Pope Paul VI)。保祿六世被視為審慎的鞏固者，雖然延續若望二十三世的改革，卻對教義給予明確規範，1968年頒布通諭禁止天主教徒避孕。

新任教宗若選擇「本篤」(Benedict)為名，可以紀念方濟各的前任本篤十六世(Pope Benedict XVI)或在第一次世界大戰期間呼籲和平的本篤十五世(Benedict XV)。