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性別爭論未解 新教宗將面臨老問題

編譯徐薏茹／即時報導
教宗選舉可能耗時數日，信徒們將聚集在聖伯多祿廣場，等待選出新教宗。(路透)
教宗選舉可能耗時數日，信徒們將聚集在聖伯多祿廣場，等待選出新教宗。(路透)

負責選出新任教宗的祕密會議7日開始，133名樞機主教選舉人齊聚西斯汀小堂(Sistine Chapel)，決定誰將領導全球14億天主教徒，熱門候選人之間的分歧包括一些極具爭議的話題，如教會對同性伴侶的接納程度。

魯貝拉(Andrea Rubera)和他的丈夫育有三個孩子，這對同性伴侶已經在一起多年，魯貝拉告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)：「教宗方濟各過世時我哭了。」

十年前，他與丈夫猶豫是否能以天主教的信仰撫養他們的孩子，然後他接到了一通電話。

他說，「我接起電話，電話裡說，魯貝拉先生您在忙嗎，因為我看到您沒有接我的電話，我是教宗方濟各」。

教宗問他是否有時間聊聊，在電話中，教宗鼓勵他與丈夫像其他的天主教家庭般生活，魯貝拉表示，他擔心下一任教宗可能不會像教宗方濟各般積極歡迎他的家庭進入教會，「我個人擔心的是，我們的生活，我們的家庭，我們的權利等，可能被去除」。

新任教宗將面臨的另一個重大議題是女性在教會中的角色，多年來天主教內部一直激烈爭論女性是否能擔任執事，或者最終是否能擔任司鐸，即使過去在相對進步的方濟各帶領下，這扇門依然緊閉。

女性聖職聯合會(Women's Ordination Conference)執行董事凱特·麥克爾維(Kate McElwee)告訴CBS News：「在這個議題上，女性不會等太久。」

麥克爾維表示，「我們確實正面臨一個臨界點，」她預期如果天主教會未盡快為女性提供新的機會，「我想女性將不再支持天主教會，她們將不再前往或參與教會生活」。

教宗 方濟各

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