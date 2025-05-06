5/7教宗選舉 「亞洲方濟各」、義籍樞機主教呼聲高

菲律賓籍樞機主教塔格萊，是下任教宗的熱門人選。(路透)

羅馬天主教的樞機主教們將自5月7日起召開教宗 選舉樞密會議，路透報導，有「亞洲方濟各 」美譽的菲律賓籍樞機主教塔格萊(Luis Antonio Tagle)、促成「梵中主教協議」的教廷國務院長帕洛林(Pietro Parolin)，均是下任教宗的熱門人選。

路透報導，67歲的塔格萊與出身阿根廷的已故教宗方濟各，都來自遠離天主教會傳統權力基地歐洲的國家，且帶著局外人的觀點來到羅馬。如果樞密會議打算延續方濟各的進步精神，那麼塔格萊將是繼任方濟各的不二人選。

若塔格萊獲選為教宗，這可能是向全球14億天主教徒表明，樞機主教們希望推進方濟各促使教會向現代世界敞開的願景，而非選出可能推翻他任內一些改革措施的繼任者。

天主教神職人員艾芳索(Emmanuel Alfonso)曾是塔格萊的學生並與他相識數十年，艾芳索說：「他(塔格萊)將代表教宗方濟各作為的延續。從關愛窮人、平易近人等方面來看，他像極教宗方濟各。」

不少樞機主教早已與塔格萊有私交，且許多人可能將出身亞洲的教宗視為一大吸引力，因為教會領袖認為亞洲是促進信仰人口成長的重要地區。

此外有別於方濟各，塔格萊是享譽全球的神學家，這可能有助他獲得溫和派樞機主教的選票。

另據金融時報報導，另一名教宗熱門人選之一是70歲的帕洛林，他一手策畫2018年的梵中主教任命協議，讓北京在任命中國主教方面擁有正式發言權，旨在化解數十年來的僵局，並避免效忠教宗的中國「地下教會」與北京官方教會分裂。但是香港 榮休主教陳日君等批評人士認為，此舉堪稱「嚴重判斷失誤」，也是對中國天主教徒所做犧牲的侮辱。

陳日君是協議最激烈的批評者之一。2022年他因支持香港的民主示威活動而被捕，教宗方濟各逝世後，他已趕往羅馬。

由於陳日君已經93歲，無法在教宗選舉中投票，但他正在羅馬參與有關教會未來的辯論。分析人士認為，他可能公開支持一位拒與北京妥協、願挺身對抗獨裁領袖的新教宗。

盡管如此，梵蒂岡觀察人士仍認為，義大利籍、性格溫和的帕洛林是教宗繼任人選爭奪戰的領先者之一。在方濟各選擇他來管理教廷之前，帕洛林曾是教廷資深外交官。