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重磅快評／星韓政治領袖的智慧身段

聯合報主筆室
新加坡國務資政李顯龍(左二)下海參選國會議員，政見會上不談自己，而是全力幫人民行動黨拉票。（路透）
新加坡國務資政李顯龍(左二)下海參選國會議員，政見會上不談自己，而是全力幫人民行動黨拉票。（路透）

台灣的亞洲鄰國新加坡剛舉行國會改選，上任一年的總理黃循財表現不錯，帶領人民行動黨贏得漂亮勝利，他應該感謝勝選推手前總理李顯龍，曾擔任星國總理20年的李顯龍，建設星國經貿外交的國際地位，國民所得名列世界前五，更感動星國人民的是，他卸任總理一年，已73歲，這次選舉他還下海參選，主打過去20年的政績，贏來黨的壓倒性勝利。

南韓6月3日選總統，曾任國務總理、尹錫悅去職後任代理總統的韓惪洙，辭去代理總統後宣布參選總統，75歲的他，政見最引人注意的，是若當選立刻推動修憲，將總統任期從現在五年縮減為三年，韓惪洙還表示修憲之後他辭卸總統一職；各個總統制的國家無不把總統任期延長，還可以「照例連」、「吾三連」，韓悳洙無私的政見，雖然他無黨籍，仍在總統大選中聲勢攀升。

李顯龍對新加坡的貢獻民眾都很感佩，任職總理20年的政績，何況他已73歲，常理上沒必要下海參選一席大選區國會議員，他現職是國務資政，政治位階比光桿國會議員高多了；李顯龍下海參選，政見會上不談自己，而是全力幫人民行動黨拉票，政治家的風範讓人欽佩。

韓悳洙因為尹錫悅思慮不週的搞短命戒嚴，搞得南韓政局一大陣動盪，尹錫悅因此遭憲法法院裁定去職、彈劾，才接下尹錫悅的棒子，出任代理總統，不過韓悳洙沒把總統職位當個人資產，反而宣布若當選總統就立刻啟動修憲，縮短總統任期，他也在修憲完成後辭去總統；韓惪洙的考慮是為南韓體制健全，自然得到尊重。

李顯龍、韓惪洙各自國內都有一定勢力的反對陣營，他們拚勝選的策略清一色是討好選民，諸如降消費稅、降所得稅、人人有房等甜言蜜語，但李顯龍正色說「不能把人民的錢花完」、還告訴選民天下沒有白吃的午餐，要人民團結在國家裡，堅強的陣營才能為國家爭取勝利。韓惪洙砍自己任期的宣示，更展現他的決心。

李顯龍 尹錫悅 南韓

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