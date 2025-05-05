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泰國男雨天巡田 被雷劈死 當地首例嚇壞全村

編譯盧思綸／即時報導
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泰國媒體Thaiger報導，一名泰國男子不顧家人勸阻，堅持雨天外出察看甘蔗田狀況，騎車途中不幸遭雷擊身亡，是當地首例雷擊致死案，引發村民震驚。死者女兒透露，才準備帶父親出門旅遊慶生，結果因突如其來的悲劇天人永隔。

這起事件發生在武里南府直轄縣，3日上午8時左右，61歲男子阿姆南（Amnat）無視妻子警告雨勢劇烈不要外出，堅持騎車前往甘蔗田查看水位，結果途中遭遇雷擊身亡。警方趕抵現場時，在他身上只發現一支手機。

當地村長特卡提（Tweekate）表示，省長皮奇南（Piya Pichnam）早前已特別針對頻繁雷電制定相關天災預警政策，並且定期透過擴音器向村民廣播警訊。對於這起事故發生在他所在社區，特卡提感到無比震驚，村民也表示，從未聽過有騎車時被雷擊致死的事件。

令人心碎的是，阿姆納35歲的女兒克瓦琳（Kewalin）悲痛表示，本來已經計畫在5月20日父親生日當天帶他出遊，旅費也早已準備好，卻因這場突如其來的意外導致一家人天人永隔，出遊的心願也永遠無法實現了。

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