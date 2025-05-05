退位？普亭鬆口「考慮繼任」 暗示多人競爭

俄羅斯總統普亭4日稱一直在考慮繼任事宜，並暗示可能會有數名候選人角逐大位。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 在4日播出的影片中稱他一直在考慮繼任事宜，並暗示可能會有數名候選人角逐大位。普亭是繼前蘇聯領導人史達林之後，執掌克里姆林宮最久的俄國 領袖。

在1999年12月31日，時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）交棒給當時的總理普亭後，普亭於1999年至2000年暫代總統職務，隨後於2000年至2008年擔任總統，接著任總理至2012年，然後自2012年再次出任總統至今。

路透報導，俄羅斯國家電視台拍了一部講述普亭擔任俄國最高領導人25年的影片「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、25年」（Russia, Kremlin, Putin, 25 years），72歲的普亭在片中被問及是否曾考慮繼任問題時，他回應：「我一直在考慮這件事。」

普亭表示：「選擇權最終在人民，在俄羅斯人民。我認為應該要有一個人，或者好幾個人（競爭），讓人民能有所選擇。」

目前普亭並無明顯繼任者，不過根據俄羅斯憲法，如果總統無法履行自身職責，總理將擔起總統職權。現任俄國總理是米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

另據路透報導，羅馬尼亞4日舉行第一輪總統選舉，極右的疑歐派候選人西米昂（George Simion）有望在總統選舉首輪投票中可望勝出，這場選舉被視為「川普式」民族主義能否在歐洲聯盟崛起的試金石。38歲的西米昂反對軍援烏克蘭、批評歐盟領導層，還說自己贊同美國總統川普的「讓美國再次偉大」運動。

報導指出，西米昂囊括30%到33%選票領先；65歲前參議員安托內斯古（Crin Antonescu）和55歲的布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）分別以21%到23%支持度平分秋色而居次。由於西米昂領先對手卻未達50%門檻，預計將需在5月18日舉行第二輪決選。

出口民調數據沒有計入為數眾多海外選民意向，而西米昂和達恩在這個群體中有高人氣。