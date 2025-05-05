以色列廣發徵召令 加薩戰事恐擴大 葉門叛軍彈襲以機場

以色列安全部門在班古里昂機場附近，調查葉門叛軍發射飛彈的砲彈落點。(歐新社)

以媒3日報導，以色列 對數萬名預備役人員發出徵召令，準備擴大對加薩 走廊哈馬斯組織的攻勢。此外，一枚從葉門發射的飛彈4日落在以色列主要國際機場班古里昂機場周邊，致機場一度中斷運行，以色列國防部長矢言強力反擊。

以媒新消息報網站（Ynet）報導，預備軍部署位置有二，一是以色列和黎巴嫩邊境，二是約旦河西岸占領區，騰出正規軍來率領最新的加薩進攻行動。以軍尚未立即置評。

以色列總理內唐亞胡辦公室以加薩和敘利亞近來情勢為由，宣布將重新安排(延後)總理原定7至11日的亞塞拜然出訪行程。但以色列官媒報導，安全內閣排定4日開會通過擴大對加薩的軍事行動。

媒體報導，內唐亞胡需極右翼支持，否則由他領導的執政聯盟將無以為繼，而在極右翼人士施壓下，他從以色列恢復加薩軍事行動以來，就揚言將對哈瑪斯 打到底。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯2023年10月突襲以色列，引發以色列對哈瑪斯控制的加薩發動大規模反擊。在各方斡旋下，雙方停火協議1月19日生效。但協議破裂後，以軍3月18日恢復在加薩的攻勢。

1月的停火協議是由美國、埃及和哈瑪斯政治辦公室所在地卡達共同促成。然而近幾周來，為了達成新停火協議的作為似停滯不前。

此外，一枚從葉門發射的飛彈4日落在以色列主要國際機場班古里昂機場周邊，尚未傳出重大傷亡消息。葉門叛軍「青年運動」(Houthi)已承認發射飛彈，並宣稱向該機場發射了一枚「高超音速彈道飛彈」。以軍此次未能攔截飛彈，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）矢言強力反擊：「任何打擊我們的人，我們會7倍奉還。」

路透報導，機場當局指出，這枚拋射體落在班古里昂機場（Ben Gurion Airport）第3航廈停車場附近的道路上。這起事件一度中斷班古里昂機場的運作，不過機場當局表示，航班目前已恢復起降。

以色列救護部門提到，目前沒有人員重傷的通報消息，受到輕傷的一名男子和一位女子已經送醫，另有兩人因出現恐慌而在現場接受治療。

以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv）及國內其他地區也曾響起空襲警報。媒體報導，一度聽到耶路撒冷與特拉維夫附近的班古里昂機場傳出爆炸聲。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」已承認對班古里昂機場發射這枚飛彈，並稱此舉是為了支持加薩的巴勒斯坦人。