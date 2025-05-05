我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

Lady Gaga巴西開唱 險遭炸彈攻擊 警逮2嫌阻危機

編譯中心╱綜合4日電
36--女神卡卡3日晚在里約熱內盧舉行的大型演唱會險遭炸彈攻擊。(美聯社)
36--女神卡卡3日晚在里約熱內盧舉行的大型演唱會險遭炸彈攻擊。(美聯社)

流行樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）3日晚在里約熱內盧舉行人潮爆滿的大型演唱會。巴西警方4日表示，他們阻止一起攻擊陰謀並且逮捕兩人。

中央社引述法新社報導，里約熱內盧警方表示，女神卡卡3日晚間「在柯帕加巴納的演唱會本來會發生炸彈攻擊」，遭到他們「與司法部共同阻止」。這場在柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）的免費演唱會吸引多達200萬人。

里約警方在社群媒體平台X上寫道，這項行動代號「假怪獸」，他們逮捕「負責這起陰謀」的一名成年人和一名青少年。「小怪獸」是女神卡卡粉絲的暱稱。

警方指出，犯嫌在網路上招募人手，打算「運用急造爆炸裝置（IEDs）展開攻擊」，目的是「在社群媒體上出名」。

英國BBC報導，這場女神卡卡歷來最大型演唱會由里約熱內盧巿政府出資，目的在於重振里約的經濟。他們預期這場演唱會可以對當地經濟創造1億美元產值。

美聯社報導，女神卡卡登台後告訴尖叫的粉絲：「今晚，我們正在創造歷史...謝謝你們和我一起創造歷史。」

被粉絲稱為「怪獸之母」的女神卡卡於當地時間大約晚間10時10分開始進行這場演唱會，她以2011年歌曲Bloody Mary開場，遼闊沙灘上擁擠的粉絲們肩並著肩又唱又跳，歡呼聲此起彼落。

她獻唱Poker Face、Alejandro等經典，更換的多套服裝還包括以巴西國旗配色的特別款，讓粉絲為之驚豔。

女神卡卡不是首位在里約舉辦免費演唱會的歌手。另一位美國流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）去年5月也在柯帕加巴納海灘演出，經費同樣由巿政府贊助。

女神卡卡3日晚在里約熱內盧舉行的大型演唱會險遭炸彈攻擊。(歐新社)
女神卡卡3日晚在里約熱內盧舉行的大型演唱會險遭炸彈攻擊。(歐新社)

女神卡卡 社群媒體 巴西

上一則

15小時記者會破紀錄 馬爾地夫總統讓記者問到飽

下一則

戰火下報導 烏獨立媒體協會獲世界新聞媒體年會金筆獎

延伸閱讀

女神卡卡巴西免費開唱 200萬人朝聖 1晚吸金億元

女神卡卡巴西免費開唱 200萬人朝聖 1晚吸金億元
女神卡卡200萬人演唱會 險遭炸彈攻擊 警逮2嫌

女神卡卡200萬人演唱會 險遭炸彈攻擊 警逮2嫌
澤倫斯基拒絕與魯拉接觸 批評巴西總統訪莫斯科

澤倫斯基拒絕與魯拉接觸 批評巴西總統訪莫斯科
耳機麥克風突故障 女神卡卡臨場應變秀實力

耳機麥克風突故障 女神卡卡臨場應變秀實力

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘