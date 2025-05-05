Lady Gaga巴西開唱 險遭炸彈攻擊 警逮2嫌阻危機

36--女神卡卡3日晚在里約熱內盧舉行的大型演唱會險遭炸彈攻擊。(美聯社)

流行樂壇天后女神卡卡 （Lady Gaga）3日晚在里約熱內盧舉行人潮爆滿的大型演唱會。巴西 警方4日表示，他們阻止一起攻擊陰謀並且逮捕兩人。

中央社引述法新社報導，里約熱內盧警方表示，女神卡卡3日晚間「在柯帕加巴納的演唱會本來會發生炸彈攻擊」，遭到他們「與司法部共同阻止」。這場在柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）的免費演唱會吸引多達200萬人。

里約警方在社群媒體 平台X上寫道，這項行動代號「假怪獸」，他們逮捕「負責這起陰謀」的一名成年人和一名青少年。「小怪獸」是女神卡卡粉絲的暱稱。

警方指出，犯嫌在網路上招募人手，打算「運用急造爆炸裝置（IEDs）展開攻擊」，目的是「在社群媒體上出名」。

英國BBC報導，這場女神卡卡歷來最大型演唱會由里約熱內盧巿政府出資，目的在於重振里約的經濟。他們預期這場演唱會可以對當地經濟創造1億美元產值。

美聯社報導，女神卡卡登台後告訴尖叫的粉絲：「今晚，我們正在創造歷史...謝謝你們和我一起創造歷史。」

被粉絲稱為「怪獸之母」的女神卡卡於當地時間大約晚間10時10分開始進行這場演唱會，她以2011年歌曲Bloody Mary開場，遼闊沙灘上擁擠的粉絲們肩並著肩又唱又跳，歡呼聲此起彼落。

她獻唱Poker Face、Alejandro等經典，更換的多套服裝還包括以巴西國旗配色的特別款，讓粉絲為之驚豔。